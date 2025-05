Nướng thịt bằng bếp gas gây nổ, 7 người bị thương

(VTC News) -

Theo Lightning News, ngày 3/5, anh Trần (Bắc Kinh, Trung Quốc) đi dã ngoại với hai gia đình hàng xóm và tổ chức nướng thịt ngoài trời bằng bếp gas mini. Khi nướng thịt thịt gần xong và chuẩn bị ăn, chiếc bếp gas mà anh Trần mới mua chưa đầy một tháng trước đó bỗng nhiên phát nổ. Có 7 người bị thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau; những người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trong video mà Trần chia sẻ, có thể thấy một số người bị thương được quấn băng quanh mặt, người xem bình luận là trông họ như xác ướp Ai Cập. Kể lại sự cố này, anh Trần nhắc nhở mọi người phải thật cảnh giác khi sử dụng bếp gas.

Hình ảnh được anh Trần chia sẻ cho thấy những người bị bỏng do bếp gas bị quấn băng quanh mặt như xác ướp.

Vụ tai nạn này rất được cư dân mạng Trung Quốc quan tâm vì bếp gas mini được người dân sử dụng rất phổ biến. Nhiều người phân tích về nguyên nhân khiến bếp gas phát nổ khi được dùng nướng thịt ngoài trời: "Thứ nhất, gió thổi lửa sang bên cạnh bình gas, thứ hai, nếu đặt khay nướng lên trên, nhiệt độ quá cao và khay nướng đã làm cháy bình. Tôi đã sử dụng bếp gas trong xe hơi của mình nhiều năm rồi".

"Tôi không biết là do sử dụng không đúng cách, nhiệt độ môi trường quá cao hay do vấn đề về chất lượng sản phẩm. May mắn là sự việc xảy ra ngoài trời, nếu không thì đã xảy ra hỏa hoạn và thảm họa trong nhà”.

Một cư dân mạng kể trường hợp tương tự vừa xảy ra: "Hôm qua, một bếp gas phát nổ ở chợ đêm của chúng tôi và 6 người đã bị thương. Năm người bị bỏng do dầu bắn ra ngoài, và người chủ bị thương nặng hơn".

Mới đây, một vụ bếp gas phát nổ do nhiệt cũng xảy ra ở Thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) do một bếp gas cassette được đặt cạnh bếp gas thường. Hai bếp này nổ cùng lúc khiến bình gas phát nổ do nhiệt. Sở cứu hỏa địa phương nhắc nhở người dân khi sử dụng bếp gas không nên để bất kỳ nguồn nhiệt nào xung quanh đó, tránh bình gas tiếp xúc với nhiệt bức xạ và gây nổ, rất nguy hiểm.