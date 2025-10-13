Nước lũ rút, Bắc Ninh vẫn còn gần 6.100 hộ dân bị ngập

(VTC News) -

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, sáng 13/10, mực nước trên các sông chính của tỉnh Bắc Ninh giảm nhanh. Toàn tỉnh còn 49 thôn, tổ dân phố ở 10 xã, phường còn ngập úng, cô lập cục bộ, với tổng cộng gần 6,1 nghìn hộ bị ảnh hưởng, chủ yếu ở ven sông Thương và sông Cầu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Ninh, đến 6h ngày 13/10, mực nước sông Thương tại Trạm Phủ Lạng Thương còn 5,87 m (giảm 0,58 m so với 12/10, thấp hơn báo động 2 khoảng 0,57 m). Trên sông Cầu tại Trạm Phúc Lộc Phương là 6,76 m (giảm 0,61 m, dưới báo động 2); tại Trạm Đáp Cầu là 5,09 m (giảm 0,51 m, dưới báo động 1). Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước tiếp tục giảm từ 0,8 - 1 m, tạo điều kiện tiêu thoát và vệ sinh môi trường.

Thôn Xuân Giang, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh chìm trong biển nước.

Đến 13/10, nhiều khu vực thuộc các xã, phường: Đa Mai, Việt Yên, Yên Thế, Bố Hạ đã rút nước, người dân tập trung dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Chính quyền địa phương phối hợp lực lượng tình nguyện, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đưa đời sống ổn định trở lại sau mưa lũ.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, hoàn lưu bão số 11 gây ra mưa đặc biệt lớn, lũ trên sông Cầu, sông Thương lập đỉnh lịch sử. Lũ đặc biệt lớn gây ngập lụt 153 thôn, tổ dân phố của 20 xã, phường khiến cho hơn 15 nghìn hộ dân phải di dời và cô lập; gần 21 nghìn ngôi nhà bị ngập và chia cắt.

Làng cổ Thổ Hà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh chìm trong biển nước.

Ngoài ra mưa lũ còn khiến nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc, sạt lở. Trong lĩnh vực nông nghiệp có hơn 9 nghìn ha cây trồng bị ảnh hưởng và hàng triệu gia súc, gia cầm bị chết.

Ước tính sơ bộ, tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với tỉnh là 1.670 tỷ đồng.