Nước lũ ở Huế và Đà Nẵng lại lên nhanh, ngập lụt diện rộng tái diễn

(VTC News) -

Đây là lần thứ 3 trong hơn 1 tuần qua, nước lũ lên trở lại trên 4m ở TP Huế, tình hình ngập lụt còn diễn biến phức tạp khi bão Kalmaegi sắp đi vào Biển Đông.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế, trong 24h qua, khu vực này mưa rất to, vùng núi mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa từ 8h ngày 2/11 đến 8h ngày 3/11 phổ biến 100- 200mm, có nơi trên 200mm; các xã A Lưới 1-5, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc dao động 250-500mm.

Lượng nước đổ về lớn khiến mực nước các sông tăng nhanh. Mực nước lúc 10h ngày 3/11 trên sông Hương tại trạm Kim Long 4,27m, trên mức báo động (BĐ)3 0,77m (BĐ3 tại Kim Long là 3,5m); sông Bồ tại trạm Phú Ốc 4,96m, trên BĐ3 0,46m (BĐ3 tại Phú Ốc là 4,5m).

Các xã, phường nguy cơ ngập lụt ở Huế. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong chiều và đêm nay 3/11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long khả năng lên mức 4,5m lúc 13h (lớn hơn BĐ3 1m), khả năng lên mức 4,8m lúc 19h (vượt BĐ3 1,3m).

Lúc 13h, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc có thể lên 5,1m (lớn hơn BĐ3 0,6m) và khả năng lên mức 5,2m lúc 19h (vượt BĐ3 0,7m). Nước lũ ở khu vực này khả năng tiếp tục lên cao.

Mực nước trên sông Truồi, sông Ô Lâu và các sông khác đang dao động ở mức cao, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) cũng đang lên; hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Lúc 7h ngày 3/11, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt là 8,12m, trên BĐ1 0,62m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 4,23m, trên BĐ3 0,23.

Lúc 8h cùng ngày, mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa 9,74m, trên BĐ3 0,74m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 3,75m, trên BĐ1 0,25m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao từ BĐ3 đến trên BĐ3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, sông Trà Khúc dao động ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.

Từ nay đến 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Thực hư đường ống nước thượng nguồn ở Huế bị vỡ?

Ông Lê Quang Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Huế khẳng định, việc cấp nước của công ty cho người dẫn vẫn đang ổn định, an toàn.

Theo đó, mặc dù ảnh hưởng bởi mưa lũ, hiện toàn bộ các nhà máy xử lý nước của HueWACO vẫn vận hành bình thường, các tuyến ống cơ bản an toàn.

Những ngày qua, hệ thống cấp nước duy trì lưu lượng từ 220.000 - 250.000m³/ngày, cao hơn khoảng 20% so với ngày thường, đảm bảo cấp nước ổn định cho các phường, xã trên địa bàn TP Huế.

Riêng khu vực Thượng Long - Nam Đông tạm ngưng cấp nước do nguy cơ sạt lở cao tại xã Long Quảng, thôn K Long, buộc nhà máy Thượng Long (công suất 2.000m³/ngày) tạm dừng vận hành để đảm bảo an toàn. HueWACO cho biết, sau mưa lũ, việc vệ sinh, dọn dẹp đồng loạt tại các khu dân cư có thể khiến áp lực nước yếu cục bộ trong một số thời điểm.

"Chúng tôi mong khách hàng chia sẻ, thông cảm và tiếp tục đồng hành trong giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai", ông Minh nói