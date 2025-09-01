Ngôi làng ở miền quê nghèo có tới 33 tiến sĩ, nhiều người tốt nghiệp ĐH danh giá

Làng Bành Đảo (thành phố Nam An, tỉnh Phúc Kiến) đã thu hút đông đảo sự chú ý tại Trung Quốc vào cuối tháng 8 sau khi một đoạn video ghi lại lễ trao học bổng quy mô lớn tại từ đường dòng họ được lan truyền rộng rãi, theo tờ Xiaoxiang Morning Herald.

Đây là lần thứ hai buổi lễ được tổ chức, với sự tài trợ của Quỹ khuyến học họ Quách - dòng họ lớn nhất trong làng.

Một ngôi làng ở Phúc Kiến, được mệnh danh là “làng tiến sĩ” với 33 người đã nhận học vị tiến sĩ, mới đây tổ chức lễ trao học bổng để chào mừng thêm một nghiên cứu sinh. (Ảnh: SCMP/Jimu)

Ngôi làng Bành Đảo này nằm trong vùng núi hẻo lánh với khoảng 6.000 dân. Trước kia, đất canh tác ít, đời sống khó khăn, người dân buộc phải coi trọng con đường học tập để vươn lên.

Từ nhiều thế hệ, các gia đình trong làng, chủ yếu mang họ Quách, đã lập Quỹ giáo dục họ Quách để hỗ trợ con cháu ăn học. Ngày 28/8 vừa qua, tại nhà thờ tộc, quỹ đã trao tổng cộng 217.000 nhân dân tệ (khoảng 755 triệu đồng) học bổng cho 62 em: Một tân nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa, 15 tân nghiên cứu sinh thạc sĩ và 46 sinh viên đại học.

Trong buổi lễ, các em đeo dải băng đỏ thêu dòng chữ “Vinh quang của tổ tộc”, thắp hương và cúi lạy trước bàn thờ tổ tiên. Các tấm hoành phi đỏ ghi tên các tiến sĩ cùng trường mà họ theo học, được treo trang trọng tại công trình lớn nhất trong làng.

Ông Quách Đông Vũ, Giám đốc Quỹ giáo dục, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn học bổng không chỉ khích lệ các em học tập chăm chỉ mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ phải biết yêu quê hương, đất nước và sống có trách nhiệm với cộng đồng”.

Theo SCMP, với thành tích hiếm có, Bành Đảo nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội đại lục. Nhiều người thán phục gọi đây là “ngôi làng trong mơ”. Một cư dân mạng viết: “Người ta bảo do phong thủy tốt, nhưng tôi tin là nhờ bầu không khí hiếu học, ai cũng nỗ lực vươn lên”. Người khác bày tỏ: “Ước gì được đưa con tới đây học tập”.

Trước đó, ở tỉnh Chiết Giang, một gia đình từng gây chú ý khi tổ chức lễ lớn mừng con trai thi đỗ Đại học Bắc Kinh - người đầu tiên của dòng họ đạt được vinh dự này trong hơn 100 năm.