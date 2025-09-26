Nữ tài xế ngang nhiên đỗ ô tô chặn lối đi, tục tĩu hết sức thách thức chính quyền

(VTC News) -

Video: Người phụ nữ phản ứng gay gắt khi bị nhắc nhở đỗ xe.

Chiều 25/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chiếc ô tô đỗ chắn ngang trong con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Du (phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn), gây cản trở việc đi lại của người dân.

Người phụ nữ mặc áo trắng đỗ ô tô chắn ngang đường trong một con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Du, thuộc phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh cắt từ clip).

Theo hình ảnh chia sẻ, chủ xe là một phụ nữ mặc áo trắng. Khi bị nhắc nhở vì “đỗ chắn lối đi chung”, người này không hợp tác, liên tục lớn tiếng, thậm chí thách thức: “Gọi chính quyền vào hết đây”. Sự việc xảy ra trước mắt lực lượng cảnh sát giao thông và đông đảo người dân.

Ngày 26/9, trả lời phóng viên VTC News, Trung tá Nguyễn Quang Tùng, Trưởng Công an phường Kỳ Lừa, xác nhận người phụ nữ trong đoạn video là vợ của một Phó Trưởng Công an phường Kỳ Lừa.

"Sự việc xảy ra trên địa bàn phường Đông Kinh, nên thẩm quyền xử lý thuộc cơ quan chức năng phường này. Chúng tôi đã yêu cầu đồng chí Phó Trưởng Công an có liên quan báo cáo để xem xét, xử lý theo quy định". Trung tá Tùng cho biết.

Chiếc xe ô tô được cho là đỗ chắn ngang đường ở Lạng Sơn.

Bà Linh Thị Hiền, Chủ tịch UBND phường Đông Kinh, xác nhận đã nắm được thông tin và chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh. “Tôi đã giao cho các phòng ban chuyên môn kiểm tra, sau đó sẽ thông tin chính xác sự việc”, bà Hiền nói.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ và nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.