Nữ sinh viên bị 'bắt cóc online', kẻ lạ nhắn tin cho người nhà đòi tiền chuộc

(VTC News) -

Ngày 27/9, Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về việc nữ sinh B. (SN 2007, quê Hà Nội; là sinh viên đang theo học tại một trường đóng trên địa bàn phường) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo qua mạng.

Nữ sinh viên bị "bắt cóc online" được lực lượng công an giải cứu. (Ảnh: C.A)

Trước đó, mẹ của B. bất ngờ nhận tin nhắn qua Zalo với nội dung đe dọa “con gái đang bị giữ, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người”. Cùng lúc, nữ sinh B. bị các đối tượng giả danh cơ quan công an gọi video, đưa hình ảnh giả mạo hồ sơ vụ án, ép chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”.

Với thủ đoạn tinh vi, chúng buộc nạn nhân thuê nhà nghỉ ở một mình và dựng kịch bản “trúng tuyển du học” nhằm che mắt người thân.

Trong tâm lý hoảng loạn, B. đã chuyển toàn bộ số tiền 556.438 đồng trong tài khoản cá nhân vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện, giải cứu thành công nữ sinh viên tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, bảo đảm an toàn cho nạn nhân.