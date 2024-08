Nữ sinh lớp 11 ở Hải Dương bị bạn cùng lớp đánh

(VTC News) -

Trưa 27/8, đại diện lãnh đạo trường THPT Thanh Miện 3 (huyện Thanh Miện, Hải Dương) xác nhận, học sinh bị đánh trong đoạn clip là em M.A - học sinh lớp 11. Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu nữ sinh đánh bạn viết bản tường trình.

Sự việc xảy ra vào khoảng trưa 22/8, 2 nữ sinh xảy ra xô xát học cùng lớp. Vụ việc khiến em M.A. ảnh hưởng tâm lý, lo lắng tiếp tục bị bạn đánh khi tới trường nên gia đình đã phản ánh tới ban giám hiệu.

"Ngay khi nắm bắt được thông tin sự việc, nhà trường đã yêu cầu các em làm tường trình, đồng thời nói chuyện, hòa giải với nhau", ông Hy thông tin.

G.H có hành vi đánh bạn cùng lớp ngay tại trường. (Ảnh cắt từ clip)

Theo bản tường trình của các học sinh, nguyên nhân xảy ra xô xát chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, thách thức nhau trên mạng xã hội. Hình ảnh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội do nữ sinh M.A. ghi lại.

Nhà trường đã mời phụ huynh hai học sinh trong sự việc nêu trên đến trường để trao đổi, xác minh. Đồng thời, nhà trường cũng có các biện pháp giáo dục phù hợp, đảm bảo môi trường học đường lành mạnh để học sinh bước vào năm học mới.

Dự kiến tối nay, ban lãnh đạo nhà trường tới nhà để thăm hỏi, động viên, giải toả tâm lý cho em M.A, đồng thời gia đình em G.H sẽ đến nhà gặp gỡ, xin lỗi.

Ngày 29/5, tại Nghệ An cũng xảy ra vụ hai nữ sinh lớp 6 và 8 (trường THCS Nghi Kiều) đánh nhau do mâu thuẫn cá cược bóng đá. Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc) mời 2 học sinh và phụ huynh các em lên để làm rõ sự việc. Cả 2 gia đình cùng nhắc nhở các em và giảng hòa với nhau.