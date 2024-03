Nữ quân nhân say xỉn bị xử phạt 'kịch khung', tước bằng lái 23 tháng

(VTC News) -

Ngày 14/3, UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35,6 triệu đồng, tước bằng lái hạng B2 thời hạn 23 tháng đối với bà Lê Thị N. (42 tuổi, ngụ tổ 8, phường Hoa Lư, TP Pleiku) do có hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, bà N. đã điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,699 miligam/1 lít khí thở; không mang giấy phép lái xe và không mang giấy đăng ký xe.

Bà Lê Thị N. vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Trước đó, tối 29/2, trên đường Phan Đình Phùng (phường Tây Sơn, TP Pleiku), Công an TP Pleiku kiểm tra, phát hiện bà N. điều khiển ô tô BKS: 81A-323.33 mà trong hơi thở có nồng độ cồn (0,699 miligam/1 lít khí thở). Thời điểm kiểm tra, bà N. không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Bà N. nhiều lần gọi điện thoại và đề nghị tổ kiểm tra bỏ qua vi phạm.

Đến ngày 5/3, bà N. đến trụ sở Công an TP Pleiku xuất trình một giấy đăng ký xe ô tô BKS: 81A-323.33 (do ông N.T.P làm chủ sở hữu) và một giấy phép lái xe số 641144779311, hạng B2 do Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cấp ngày 10/9/2020, có giá trị đến năm 2030.

Bà N. nhiều lần gọi điện thoại cho người thân và đề nghị tổ kiểm tra bỏ qua vi phạm.

Theo nguồn tin riêng của VTC News, bà N. hiện là quân nhân, đang công tác tại Bệnh viện Quân y 211 (đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai).

Trước đó, ngày 12/3, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lương Hồng Trang (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, là lao động tự do) về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn theo điểm a, khoản 10, Điều 5 Nghị định 100 sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123.

Nữ tài xế Lương Hồng Trang bị phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 5/3, chị Lương Hồng Trang lái xe ô tô trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung, quận Cầu Giấy, ô tô va chạm với xe máy đang dừng sát vỉa hè. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đến hiện trường giải quyết.

Lực lượng chức năng xác định, thời điểm xảy ra va chạm, nữ tài xế có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573mg/l khí thở (vượt mức cao nhất 0,4mg/l khí thở), người điều khiển xe máy không có nồng độ cồn.