Bắt kẻ trốn truy nã 11 năm về tội 'Cố ý gây thương tích'

(VTC News) -

Khoảng 21h ngày 11/11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Tân Lợi, Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Văn Tuẩn (SN 1990, ngụ ấp Long Sơn, xã Tân Thành, Đồng Tháp) về tội “Cố ý gây thương tích” khi đối tượng đang lẩn trốn tại ấp Đồng Bia.

Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tuẩn - (Ảnh CACC)

Theo hồ sơ, giữa năm 2014, sau khi dùng cây xà beng tấn công, gây thương tích cho một người dân ở xã Tân Thành, Tuẩn bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Tân Hồng sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tuẩn.

Suốt hơn 11 năm, Tuẩn liên tục thay đổi nơi ở, sống lẩn trốn để tránh lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ cơ sở, công an đã lần ra nơi ẩn náu của đối tượng.

Hiện, Nguyễn Văn Tuẩn đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục hoàn tất các thủ tục xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có cơ hội làm lại cuộc đời.

Người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tại số 02 Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Tho, qua số điện thoại: 0693.599.511 hoặc 0782.841.113, hoặc trình báo trực tiếp với cơ quan công an gần nhất.