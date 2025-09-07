Nữ MC được 'bà hoàng bolero' Phương Dung khen tại cuộc thi âm nhạc là ai?

(VTC News) -

MC Huỳnh Thơ là gương mặt nhận được nhiều chú ý khi thử sức ở chương trình Tình Bolero. Bước vào vòng thi "Lần đầu tôi kể" với câu chuyện đầy xúc động, Huỳnh Thơ chọn thể hiện ca khúc Xin trả tôi về (nhạc sĩ Mặc Thế Nhân) và Muối ơi (nhạc sĩ Phạm Hồng Biển).

Ngoài giọng hát ngọt ngào, cô còn ghi điểm bởi lối diễn xuất mộc mạc, tự nhiên cùng diễn viên Công Danh.

MC Huỳnh Thơ thử sức ở cuộc thi "Tình bolero".

Thử sức với một cuộc thi âm nhạc, Huỳnh Thơ cho biết bản thân đến cuộc thi với mục tiêu “có bao nhiêu chơi hết bấy nhiêu”. Cũng nhờ vậy mà cô vượt qua được những lo lắng, áp lực và thể hiện đúng tinh thần hết mình của người miền Tây.

Với kinh nghiệm ngồi ghế nóng nhiều cuộc thi, danh ca Phương Dung đánh giá cao sự tiến bộ của Huỳnh Thơ. "Bà hoàng Bolero" khen ngợi chất giọng cũng như khả năng diễn xuất trên sân khấu của nữ MC. Đồng thời bà cũng đưa ra những góp ý giúp Huỳnh Thơ tiến bộ hơn ở những vòng thi sau.

Danh ca Phương Dung khen ngợi sự tiến bộ của Huỳnh Thơ.

Trong khi đó, diễn viên Kha Ly cũng dành lời khen ngợi cho Huỳnh Thơ khi khéo léo chọn hai ca khúc mang lại cảm xúc cho người xem. Chưa kể phần dàn dựng cũng giúp tiết mục trở nên ấn tượng hơn. Nữ giám khảo cũng bày tỏ sự đồng cảm trước những bỡ ngỡ, lo lắng của Huỳnh Thơ khi trong vai trò một thí sinh.

Trong khi đó, Hamlet Trương ấn tượng với màn đối thoại nội tâm của Huỳnh Thơ ở phần mở đầu. Anh cho rằng nữ MC đã thoải mái hơn so với vòng trước về cách biểu diễn, song cân nhắc chọn ca khúc phù hợp.

Nhận được những lời góp ý từ giám khảo, với Huỳnh Thơ, đó là những bài học quý báu mà “không phải dễ dàng có được”. Nữ MC chia sẻ thêm khi đến với Tình bolero, bản thân cũng hiểu được những thế mạnh, hạn chế của bản thân. Do đó, thay vì đặt áp lực chiến thắng, cô hướng đến mục tiêu học hỏi, trải nghiệm và hoàn thiện mình.

"Tôi luôn tâm niệm là ở mỗi tiết mục, phải mang đến những gì chỉn chu nhất, tốt nhất cho khán giả và phải cho thấy được sự tiến bộ của bản thân. Từ một nữ MC trở thành thí sinh, với tôi đó là hành trình chiến thắng chính mình”, người đẹp nói.

Tiết mục của Huỳnh Thơ nhận được nhiều lời khen từ giám khảo.

Huỳnh Thơ sinh năm 1995, quê Bến Tre (cũ), từng tham gia nhiều cuộc thi như Én vàng 2021, Chung sức chung lòng… Trong vai trò MC, cô được tin tưởng giao vai trò dẫn dắt các chương trình như Solo cùng bolero, Làm giàu cùng cô Tư, Vang vọng từ những lời ca, Màu cờ tôi yêu, Canh tác thông minh, Vầng trăng cổ nhạc, Chuông vàng vọng cổ…

Năm 2021, Huỳnh Thơ trở thành đại sứ du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, nữ MC còn tất bật với kinh doanh.

Về chuyện đời tư, Huỳnh Thơ cho biết cô vẫn độc thân, đang tập trung cho sự nghiệp. Nữ MC quan niệm chuyện tình cảm là duyên số nên không áp lực.