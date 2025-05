Nữ giúp việc khai lý do vắt nước giẻ lau bếp vào nồi nước uống của gia chủ

(VTC News) -

Công an phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) vừa lập biên bản, xem xét xử lý đối với bà O. (58 tuổi, quê Nghệ An), làm giúp việc cho một gia đình trong phường.

Làm việc với cơ quan công an, nữ giúp việc thừa nhận bà không rửa bó lá tía tô trước khi đun, thậm chí còn dùng giẻ lau bếp để lau chỗ nước tràn ra ngoài rồi vắt trực tiếp vào nồi nước lá tía tô cho gia đình chủ sử dụng. Về lý do làm như vậy, bà O. trình bày rằng do "vội và vô tình".

"Tôi nhận thức được hành vi sai trái của mình gây ảnh hưởng đến sức khỏe người khác. Tôi cam kết từ nay sẽ không tái phạm hành vi như vậy", bà O. tường trình tại cơ quan công an.

Cảnh bà O. vắt nước từ giẻ lau vào nồi nước uống của gia chủ được camera ghi lại.

Theo phản ánh của gia chủ là chị H. (sống ở phường Ngọc Thụy), gia đình chị thuê bà O. làm giúp việc từ ngày 16/4. Người phụ nữ này được công ty môi giới quảng cáo là "sạch sẽ, nấu ăn ngon, khỏe mạnh, chịu khó…".

Gia đình chị H. trả thù lao cho bà O. 9 triệu đồng/tháng.

Ngày 11/5, sau một trận đau bụng dữ dội, chị H. kiểm tra lại camera giám sát quay khu vực bếp và phát hiện hành động bất thường của người giúp việc. Trong quá trình đun nước lá tía tô cho gia chủ, bà O. không rửa bó rau mà cho luôn vào nồi đun. Khi có nước tràn ra ngoài, người giúp việc dùng giẻ lau bếp để lau rồi vắt vào nồi nước lá tía tô cho chủ nhà uống.

Ngay ngày hôm sau, gia đình chị H. trình báo Công an phường Ngọc Thụy.