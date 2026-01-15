Khởi tố vợ chồng Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh (địa chỉ tại Lô 89 đường Dương Đình Nghệ và số nhà 136 đường Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

3 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Xuân Biên (SN 1967, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty) Vũ Thị Hường (vợ Nguyễn Xuân Biên - SN 1970 là Phó Tổng Giám đốc Công ty) cùng trú Lô 89 đường Dương Đình Nghệ ) phường Hạc Thành và Lê Thị Ban (SN 1966 trú tại chung cư Đông Phát, phường Hạc Thành - là kế toán trưởng Công ty).

Vợ chồng ông Nguyễn Xuân Biên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh và kế toán trưởng Lê Thị Ban thời điểm bị khởi tố. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào các năm 2019, 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất trong thời hạn 50 năm và cấp phép xây dựng 2 dự án gồm: Dự án Chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành - thường gọi là chợ mới Phú Sơn) và Dự án khu dịch vụ Thương mại - siêu thị kết hợp chợ Hạng III tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa - thường gọi là chợ mới Nam Ngạn).

Trong giai đoạn từ Quý II/2019 đến hết năm 2020, Vũ Thị Hường là người điều hành, quản lý chính các hoạt động của Công ty Cường Minh, trực tiếp ký kết các hợp đồng cho thuê, phiếu thu tiền với các khách thuê ki ốt tại dự án Chợ mới Phú Sơn và Chợ mới Nam Ngạn chỉ đạo kế toán trưởng là bà Lê Thị Ban về việc không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki ốt, dẫn đến việc Công ty Cường Minh trốn thuế giá trị gia tăng trong kỳ năm 2019 với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Riêng Nguyễn Xuân Biên là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, mặc dù biết Vũ Thị Hường và Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo doanh thu với cơ quan thuế về các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt chợ nhưng vẫn để 2 người trên thực hiện hành vi trốn thuế.