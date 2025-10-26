NTL Healthcare - AI y tế vì tương lai không còn ung thư cổ tử cung

(VTC News) -

Công nghệ vì sức khỏe phụ nữ toàn cầu

Với sứ mệnh “Nâng cao sức khỏe phụ nữ bằng đổi mới y tế”, NTL Healthcare tiên phong trong nghiên cứu và ứng dụng AI vào chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung. Dựa trên hơn 25 năm kinh nghiệm sàng lọc tại Hàn Quốc, công ty phát triển CerviCARE® AI - hệ thống kết hợp hình ảnh cổ tử cung độ phân giải cao với AI phân tích tự động trong 5 giây, có thể hoạt động ngoại tuyến mà không cần Internet.

Giải pháp đạt độ chính xác tương đương chuyên gia, chi phí thấp hơn và tốc độ xử lý nhanh hơn nhiều so với xét nghiệm tế bào học truyền thống. CerviCARE đã được triển khai tại Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Hồng Kông, Uzbekistan và nhiều quốc gia châu Phi, giúp phát hiện sớm và giảm tỷ lệ tử vong do ung thư cổ tử cung, đặc biệt ở vùng nông thôn và khu vực thiếu cơ sở y tế.

CerviCARE® AI - giải pháp đột phá trong tầm soát ung thư cổ tử cung

CerviCARE® AI là hệ thống sàng lọc toàn diện, gồm thiết bị chụp ảnh cổ tử cung, thuật toán học sâu và nền tảng điện toán đám mây. AI sẽ phân tích hình ảnh và cho kết quả ngay tại chỗ, giúp bác sĩ chẩn đoán nhanh, giảm phụ thuộc vào phòng xét nghiệm. Điểm nổi bật của hệ thống là khả năng hoạt động ngoại tuyến, tính di động cao và tương thích với hệ thống y tế quốc gia, phù hợp với điều kiện các nước đang phát triển.

Thiết bị CerviCARE® AI – công cụ sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo do NTL Healthcare phát triển.

Việt Nam - điểm đến chiến lược của NTL Healthcare

Theo ông Taehee Kim, Giám đốc điều hành NTL Healthcare, Việt Nam là thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á nhờ tốc độ chuyển đổi số mạnh mẽ, cam kết quốc gia về sức khỏe phụ nữ và lộ trình rõ ràng hướng tới loại trừ ung thư cổ tử cung. NTL Healthcare đã hợp tác với nhiều bệnh viện, tổ chức y tế và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam để tích hợp CerviCARE AI vào chương trình tầm soát quốc gia.

Thiết bị CerviCARE® AI hỗ trợ chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung bằng AI.

Ông Kim chia sẻ: “Việt Nam có tiềm năng trở thành hình mẫu toàn cầu về sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng công nghệ số. Chúng tôi mong muốn đưa AI đến gần hơn với mọi phụ nữ, bất kể họ sống ở đâu.”

Tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, NTL Healthcare kỳ vọng mở rộng hợp tác với Bộ Y tế, bệnh viện và cơ quan bảo hiểm, hướng tới triển khai quy mô quốc gia, đăng ký mã MAC và tích hợp thanh toán bảo hiểm y tế cho dịch vụ sàng lọc bằng AI.

Chiến lược 5 năm: Cùng Việt Nam hướng tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Giai đoạn 2025-2030, NTL Healthcare tập trung bốn định hướng chính tại Việt Nam và Đông Nam Á: Hoàn thiện quy trình cấp phép y tế và mã bảo hiểm MAC cho CerviCARE® AI; phát triển các đơn vị sàng lọc di động tại vùng nông thôn để mở rộng tiếp cận tầm soát sớm; đào tạo đội ngũ y tế Việt Nam sử dụng và vận hành công nghệ AI; và thành lập trung tâm R&D chung Việt - Hàn nhằm phát triển hệ sinh thái AI y tế toàn diện, góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe phụ nữ và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

Thiết bị CerviCARE® AI – máy chụp và phân tích hình ảnh cổ tử cung hỗ trợ tầm soát ung thư sớm bằng trí tuệ nhân tạo.

Công ty cũng cam kết đồng hành cùng chiến lược “90-70-90” của WHO – hướng tới loại trừ ung thư cổ tử cung toàn cầu thông qua sàng lọc sớm, điều trị hiệu quả và tiêm phòng rộng rãi.

Sứ mệnh nhân văn - công nghệ vì con người

Ông Kim khẳng định: “AI chỉ có ý nghĩa khi nó cứu được sinh mạng con người”. Đối với NTL Healthcare, công nghệ là cầu nối mang lại công bằng y tế, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa người có điều kiện và người yếu thế.

Từ Hàn Quốc đến Việt Nam, NTL Healthcare mang tầm nhìn về một tương lai nơi mọi phụ nữ đều được tầm soát sớm và bảo vệ bằng tiến bộ y học số. Hành trình của NTL không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà là hành trình của niềm tin, trách nhiệm và nhân văn trong kỷ nguyên AI vì sức khỏe cộng đồng.