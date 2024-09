NTK Cao Minh Tiến ra mắt bộ sưu tập cho mùa Trung thu

Nguyễn Hợp từng giành vị trí Á quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2015. Sau đó, người mẫu gốc Quảng Ninh gây chú ý khi lọt top 6 cuộc thi Vietnam's Next Top Model mùa All Stars 2017. Cô sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng 78-61-88.