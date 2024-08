NSƯT Phương Nga Sao Mai ra MV 'Lòng mẹ' nhân dịp lễ Vu Lan

(VTC News) -

Điều đặc biệt, đây không phải là lần đầu tiên NSƯT Phương Nga Sao Mai thể hiện ca khúc Lòng mẹ của nhạc sĩ Y Vân. Từ 20 năm trước, chị đã hát ca khúc này nhưng giờ đây, chị quyết định làm MV với nhiều tâm huyết dành tặng những người mẹ Việt Nam nói chung và mẹ của nữ ca sĩ trong dịp lễ Vu Lan.

Ca khúc Lòng mẹ được nghệ sĩ Phương Nga thể hiện theo phong cách acoustic. Chị hát theo lối tự sự trên nền guitar, saxophone của Tùng S.A.X. Vì vậy mà Lòng mẹ qua giọng hát của NSƯT Phương Nga Sao Mai mang đến cảm giác vừa lạ vừa quen cho người nghe, trong sáng nhưng lại đong đầy yêu thương, cao vút nhưng vẫn tràn đầy tình cảm.

NSƯT Phương Nga Sao Mai ra MV "Lòng mẹ" dành tặng các những người mẹ Việt Nam, trong đó có mẹ của nữ ca sĩ.

Chia sẻ về sự mộc mạc nhưng mới lạ của ca khúc Lòng mẹ, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn cho biết: “Khi nhận được lời mời hòa âm phối khí cho ca khúc Lòng mẹ của NSƯT Phương Nga Sao Mai, tôi đồng ý ngay. Với tôi, tình mẹ là điều rất thiêng liêng, cao quý.

Tôi dùng nhạc cụ chủ đạo là ghitar, saxophone để khán giả có thể cảm nhận được rõ nhất tình cảm, tấm lòng của những người mẹ. Ở bản phối này, tôi muốn đưa khán giả đi từ sự mộc mạc, gần gũi với phần hòa thanh đơn giản đến sự cao trào của cảm xúc bằng việc sử dụng thêm giàn dây, bộ đồng,… Phần cao trào này là tất cả những tình cảm ấm áp, yêu thương, dịu dàng như sóng biển bao la, rộng lớn như lòng mẹ”.

Chia sẻ thêm về MV Lòng mẹ, đạo diễn Anh Quân cho biết, bản thân anh không gặp khó khăn khi làm việc với NSƯT Phương Nga Sao Mai dù chị là người chỉn chu, tỉ mỉ trong công việc.

"Tôi mất khoảng 5 ngày để hoàn thiện MV Lòng mẹ, ý tưởng MV là của chị Phương Nga còn xây dựng kịch bản là phần việc tôi đảm trách. Dù chị Phương Nga là người cầu toàn nhưng tôi không gặp khó khăn khi làm việc với chị. Hai chị em đã rất hiểu nhau, ý tưởng và tư duy cũng giống nhau nên làm việc rất dễ dàng", Anh Quân chia sẻ.

NSƯT Phương Nga Sao Mai.

NSƯT Phương Nga Sao Mai là một trong những nghệ sĩ giọng nữ cao hàng đầu của dòng thính phòng opera cùng thế hệ với các nghệ sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh…

Chị bắt đầu học thanh nhạc chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi. Chị trải qua 3 năm sơ cấp, 4 năm trung cấp, 4 năm đại học, 3 cao học và 6 năm tiến sĩ, chị kết thúc sự nghiệp học tập nghiêm túc, khổ luyện năm 39 tuổi. Gian khổ là vậy nhưng NSƯT Phương Nga Sao Mai chưa từng một lần hối hận về con đường đã chọn dù những giọt nước mắt đã rơi không ít lần.

Sau khi giành giải Nhất Sao Mai mùa đầu tiên (năm 2001) với bài hát Bóng cây Kơ-nia của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, lời thơ Ngọc Anh. NSƯT Phương Nga Sao Mai đã phát hành nhiều album ca nhạc như Bóng cây Kơ-nia năm 2004, Ơi cuộc sống mến thương phát hành năm 2012, Hoa và nhạc phát hành năm 2014, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó phát hành năm 2021...

Phương Nga Sao Mai được phong tặng danh hiệu NSƯT hồi tháng 3/2024.

Chị cũng là giám khảo của nhiều cuộc thi âm nhạc lớn trong nước như: Cuộc thi âm nhạc Mùa thu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; Giải Sao Mai do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức; cuộc thi Hát Thính phòng và Nhạc kịch TP.HCM do Nhạc viện TP.HCM tổ chức; cuộc thi Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Nữ ca sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT hồi tháng 3/2024.

MV Lòng mẹ.