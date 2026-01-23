NSND Trần Nhượng nhập viện

Đạo diễn Trần Bình Trọng - con trai NSND Trần Nhượng chia sẻ với VietNamNet những ngày thời tiết giá rét, người cao tuổi có nhiều bệnh mạn tính dễ ảnh hưởng và bố anh cũng nằm trong số đó.

"Cuối năm cũng là thời điểm các đơn vị mời dự sự kiện nhiều, bố tôi di chuyển nhiều nên mệt phải nhập viện. Tuy nhiên, sức khỏe của ông đang dần ổn định", đạo diễn Trần Bình Trọng cho biết.

Trong cuộc chia sẻ gần đây với phóng viên VietNamNet, NSND Trần Nhượng cho biết, hàng ngày ông phải làm bạn với thuốc vì có nhiều bệnh như: tiểu đường, trào ngược dạ dày, thoát vị đĩa đệm, mỡ máu, gan nhiễm mỡ.

Đạo diễn Trần Bình Trọng cho biết sức khỏe của NSND Trần Nhượng dần ổn.

NSND Trần Nhượng sinh năm 1952, nguyên Giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân. Ngoài sân khấu, ông ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt vai diễn phản diện trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Vệt sáng ngược, Ai giận ai thương, Đêm hội Long Trì, Chủ tịch tỉnh, Người phán xử, Sinh tử, Bão ngầm, Đấu trí…

Nghỉ hưu, cường độ làm việc của NSND Trần Nhượng dày đặc hơn cả lúc đương nhiệm. Ông cho rằng việc chạy show nhiều không phải vì tiền mà do đam mê và nghiệp diễn đã ngấm vào người, không làm không chịu được.

"Lương hưu Đại tá của tôi gần 20 triệu đồng. Nếu cứ ngồi yên một chỗ cũng ổn nhưng vì tính tôi vốn ưa đi lại, chỉ cần vài hôm ngồi một chỗ là cảm thấy rất ì trệ, đầu óc không được tinh nhanh. Vì thế, dù hơi mệt tôi cũng cố gắng ra ngoài, không đi diễn sẽ đến sự kiện gặp bạn bè, đồng nghiệp", ông từng chia sẻ.