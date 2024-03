NSND Công Lý trở lại màn ảnh sau bạo bệnh, diễn xuất ra sao?

(VTC News) -

Mới đây, NSND Công Lý góp mặt trong bộ phim Trạm cứu hộ trái tim của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Trong phim, nam nghệ sĩ xuất hiện với tạo hình già nua, râu tóc bạc phơ. Anh vào vai ông bé Chi, một ông già khuyết tật lại khiếm thị.

NSND Công Lý trong bộ phim "Trạm cứu hộ trái tim".

NSND Công Lý xuất hiện trong phân đoạn tình cờ vấp ngã, được Vũ (Thanh Long) giúp đỡ và đưa về nhà. Từ đó, Vũ biết được hoàn cảnh khó khăn của hai ông cháu khi phải sống ở căn nhà cấp 4 tồi tàn, tài sản chỉ có những con mèo bị bỏ rơi.

Bé Chi và ông được xem là tuyến nhân vật mắt xích trong mối quan hệ của Vũ với người yêu cũ là Ngân Hà (Hồng Diễm). Với hình ảnh người ông bị mù, một tay nuôi dạy cô cháu gái nhỏ, Công Lý gây xúc động bởi biểu cảm, lời thoại của nhân vật.

Sau khi gặp vấn đề sức khoẻ và điều trị bệnh, sự xuất hiện của NSND Công Lý trên màn ảnh nhỏ được người hâm mộ ủng hộ. Nhiều người vui mừng và bày tỏ sự thương mến với anh. Không chỉ động viên Công Lý, nhiều người còn nhận xét, dù sức khoẻ có phần suy giảm nhưng nam nghệ sĩ vẫn diễn xuất rất hay.

Tạo hình của NSND Công Lý trong phim "Trạm cứu hộ trái tim".

Trước Trạm cứu hộ trái tim đó, anh cũng chỉ đóng những nhỏ, khách mời trong các bộ phim truyền hình như Dưới bóng cây hạnh phúc, Gia đình mình vui bất thình lình... Các nhân vật mà Công Lý vào vai đều có số phận khắc nghiệt, đau khổ và bất lực. Dù lời thoại không nhiều nhưng nam nghệ sĩ ghi dấu ấn bởi tạo hình hợp vai cùng cách diễn xuất giàu cảm xúc.

Trong Dưới bóng cây hạnh phúc, NSND Công Lý vào vai bố của Tơ (Lương Thanh). Nhân vật của NSND Công Lý mắc bệnh nan y nên luôn mặc cảm và không muốn con gái phải vất vả vì mình. Diễn xuất của Công Lý khiến khán giả rơi nước mắt, thương cảm cho nhân vật.

NSND Công Lý vào vai chồng của bà Vân (Vân Dung) trong "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ".

Giữa năm 2022, NSND Công Lý vào vai chồng của bà Vân (Vân Dung) trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Trong phim, anh vào vai ông chồng nghiện rượu, vừa đáng thương, vừa hài hước.

So với trước đây, giọng nói của anh có chút thay đổi, bước chân cũng tập tễnh hơn. Tuy nhiên, điều này cũng phù hợp với nhân vật là ông chồng hay say rượu do anh thủ vai.

Còn trong Gia đình mình vui bất thình lình, NSND Công Lý vào vai bố Phương (Kiều Anh) xuất hiện ở gần cuối phim. Nhân vật này khá nghiêm khắc, cứng rắn nhưng thương yêu con gái hết mực. Thấy con gái phải ly hôn sau những uất ức, tủi hờn ở nhà chồng, ông có phần tức giận, oán trách con rể Công (Quang Sự).

Trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình", NSND Công Lý khắc hoạ hình ảnh ông bố yêu thương con gái phải chịu tủi khổ vì nhà chồng.

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bị ngã tại nhà riêng, phải điều trị một thời gian dài tại bệnh viện. Biến cố khiến anh phải dừng các hoạt động nghệ thuật trong một thời gian dài. Hiện tại, sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều tiến triển. Tuy nhiên, anh vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi di chuyển cũng như chưa lấy lại phong độ diễn xuất thời đỉnh cao.

Vì thế, đằng sau những vai diễn nhỏ trên truyền hình là sự nỗ lực hết mình của nam nghệ sĩ. Ngọc Hà, bà xã NSND Công Lý cho biết dù vai diễn nhỏ nhưng nam nghệ sĩ rất háo hức, ngóng đợi. Anh thường dậy rất sớm, chuẩn bị chu đáo để ra bối cảnh quay.

Bà xã Công Lý sẻ rằng chồng thường tâm sự, nếu không làm diễn viên, anh không biết làm gì khác. Vì thế, Công Lý luôn khát khao được diễn, được làm nghề để thấy mình còn có ích. Sự động viên của khán giả là "liều thuốc quý" với nam nghệ sĩ.

Đằng sau những vai diễn chính là sự nỗ lực hết mình của nam nghệ sĩ.

Trước ý kiến cho rằng NSND Công Lý chưa khỏe nhưng vẫn bị vợ "bắt" đi đóng phim để lấy tình thương của khán giả, Ngọc Hà thẳng thắn nói: "Đây là lời ác ý của những người không hiểu chuyện áp đặt cho tôi. Việc anh Lý ra đoàn phim hay không, tôi không quyết định được. Anh ấy vào vai là do đạo diễn mời, ê-kíp cũng thấy anh ấy đảm bảo được sức khỏe và diễn tốt thì mới giao vai.

Nếu anh Lý diễn chán, anh Vũ Trường Khoa cũng không mời vì phim được chiếu trên VTV, khán giả cả nước xem và có thể đánh giá được vai anh ấy diễn".

Ngọc Hà khẳng định sức khỏe của chồng gần đây tiến triển đáng kể. Dù hành trình hồi phục sức khỏe cho chồng tốn kém và vất vả, cô chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. "Bệnh tật đã có bác sĩ khám và điều trị. Mỗi người một thể trạng không thể áp dụng người này vào người kia. Sức khoẻ anh Lý còn tiến triển nên tôi sẽ luôn nỗ lực trong mọi khả năng", Ngọc Hà nói.

Kể từ khi chồng bị bệnh, Ngọc Hà luôn kề cận chăm sóc, động viên tinh thần để anh sớm bình phục để trở lại làm nghề, đáp lại tình cảm yêu thương của khán giả.

Diễn xuất của Công Lý trong phim "Dưới bóng cây hạnh phúc".