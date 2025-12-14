NORAD và hành trình 70 năm theo dõi ông già Noel

(VTC News) -

Mỗi mùa Giáng sinh, hàng triệu trẻ em khắp nơi trên thế giới đều háo hức chờ đợi ông già Noel khởi hành từ Bắc Cực để mang quà đến từng ngôi nhà. Điều đặc biệt là các em không chỉ tưởng tượng, mà còn có thể theo dõi trực tiếp hành trình của ông già Noel qua hệ thống NORAD Santa Tracker – một truyền thống đã tồn tại suốt 70 năm.

NORAD theo dõi hành trình Ông già Noel trong năm thứ 69 của chương trình tại Căn cứ Không gian Peterson, Colorado. (Nguồn: Thomas Paul)

NORAD Santa Tracker bắt đầu từ một sự nhầm lẫn vào năm 1955, khi một bé gái gọi nhầm đến đường dây của CONAD (tiền thân của NORAD) để hỏi vị trí ông già Noel. Đại tá Harry Shoup, người trực ca hôm đó, đã quyết định trả lời và từ đó khởi đầu một truyền thống đặc biệt. Đến nay, NORAD – Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ – vẫn duy trì hoạt động này như một “sứ mệnh đặc biệt” vào đêm Giáng sinh.

Ngày nay, NORAD Santa Tracker đã trở thành một chương trình toàn cầu. Trẻ em và gia đình ở bất kỳ quốc gia nào đều có thể truy cập website chính thức noradsanta.org để theo dõi vị trí ông già Noel theo thời gian thực. Trang web hỗ trợ 9 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Nhật, Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Hàn Quốc, giúp trẻ em ở nhiều nền văn hóa khác nhau dễ dàng tham gia.

Ngoài bản đồ trực tuyến, NORAD còn cung cấp ứng dụng di động trên Android và iOS, cho phép người dùng theo dõi ông già Noel ngay trên điện thoại. Vào ngày 24/12, trẻ em khắp nơi có thể gọi đến số điện thoại miễn phí +1-877-HI-NORAD để được tình nguyện viên cập nhật vị trí ông già Noel.

Quảng cáo năm 1955 của Sears vô tình khởi nguồn truyền thống NORAD theo dõi ông già Noel, khi một số điện thoại sai khiến trẻ em gọi nhầm đến trung tâm phòng không. (Nguồn: NORAD Public Affairs)

Không chỉ là một công cụ theo dõi, NORAD Santa Tracker còn mang đến trải nghiệm giải trí phong phú: Trò chơi, nhạc Giáng sinh, phim hoạt hình, và cả “ngôi làng Bắc Cực” ảo. Điều này biến việc theo dõi ông già Noel thành một hoạt động gia đình đầy niềm vui, kết nối trẻ em toàn cầu trong cùng một khoảnh khắc kỳ diệu.

Từ một cú điện thoại nhầm cách đây 70 năm, NORAD Santa Tracker đã trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu, mang lại sự háo hức và niềm tin vào phép màu Giáng sinh cho trẻ em ở khắp mọi nơi.