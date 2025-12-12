Nông dân Thủ đô chung sức thoát nghèo bền vững

(VTC News) -

Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do Hội Nông dân TP Hà Nội phát động đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nông nghiệp Thủ đô phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Với phương châm "mỗi hội viên là một chủ thể sáng tạo", các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng công nghệ mới, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Nhờ vậy, đến nay toàn thành phố đã có hơn 283.000 lượt hộ nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi, chiếm 64,6% tổng số hội viên - con số thể hiện rõ tinh thần thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng nông dân Thủ đô.

Xưởng may của gia đình ông Nguyễn Trọng Hiếu (xã Bất Bạt, Hà Nội) giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Một minh chứng tiêu biểu là mô hình kinh tế của ông Nguyễn Trọng Hiến (nông dân xã Bất Bạt). Năm 2008, khi thị trường còn nhiều biến động, ông Hiến mạnh dạn khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương với mô hình kinh tế tổng hợp.

Từ số vốn ban đầu ít ỏi, ông đầu tư hệ thống chăn nuôi, dịch vụ thức ăn chăn nuôi và vận tải. Qua từng năm, nhờ nắm bắt kỹ thuật mới, dám nghĩ dám làm, mô hình đã phát triển thành khu sản xuất rộng 4,2ha, tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng, trong đó có hệ thống chuồng trại nuôi hơn 300 con lợn sinh sản và lợn thịt vận hành khép kín, ứng dụng công nghệ sinh học xử lý chất thải bảo đảm tiêu chuẩn môi trường.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Hiến còn đi đầu trong việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, đầu tư hệ thống làm mát, quạt điện, chống sét và máy phát dự phòng trị giá hơn 300 triệu đồng. Đặc biệt, mô hình xử lý chất thải bằng chế phẩm sinh học và khí biogas giúp tiết kiệm năng lượng, giảm ô nhiễm, hướng tới phát triển bền vững.

Đặc biệt, ông Hiến luôn coi thành công của mình gắn với sự phát triển chung của cộng đồng. Ông cung cấp thức ăn chăn nuôi cho gần 150 hộ dân quanh vùng, hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch, thậm chí cho hộ nghèo vay con giống trả chậm. Nhờ đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định.

Bên cạnh chăn nuôi, ông còn mở xưởng may công nghiệp với 60 máy may, tạo việc làm cho 30 lao động địa phương với thu nhập 7-10 triệu đồng/tháng.

Liên tục từ năm 2021-2024, ông Nguyễn Trọng Hiến được công nhận "Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố", được UBND TP Hà Nội khen thưởng. Tấm gương của ông là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phong trào thi đua, khẳng định vai trò của nông dân Thủ đô trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với hỗ trợ nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.

Cùng với việc phát động thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, những năm qua, Hội Nông dân TP Hà Nội luôn chú trọng các giải pháp hỗ trợ thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Số liệu ghi nhận từ các cấp Hội cho thấy quy mô và sức lan tỏa của phong trào ngày càng rộng khắp.

Theo đó, ở cấp Trung ương có 860 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, cấp thành phố có 5.120 hộ, cấp huyện 48.068 hộ và cấp xã là 229.230 hộ. Riêng số lượng hộ đăng ký tham gia phong trào hằng năm luôn duy trì ở mức cao: năm 2023 có 266.484 hộ, năm 2024 có 259.715 hộ và năm 2025 có 240.700 hộ.

Sau bình xét cuối năm, toàn thành phố đã công nhận 181.901 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi năm 2023 và 129.862 hộ đạt danh hiệu năm 2024. Đây là lực lượng nòng cốt tạo nên sức bật mới cho kinh tế nông thôn Thủ đô.

Điểm nổi bật trong phong trào là tinh thần tương trợ, giúp nhau cùng phát triển. Các cấp Hội đã vận động hội viên hỗ trợ nhau 66.951 ngày công lao động, trao tặng 6.019 cây, con giống trị giá gần 13,9 tỷ đồng, cung ứng 15.212 tấn phân bón cho bà con sản xuất. Nhờ sự giúp đỡ trực tiếp này, đã có 14.742 hộ thoát nghèo, nhiều hộ tiếp tục vươn lên làm giàu, trở thành điển hình tiên tiến tại cơ sở.

Cùng với đó, nông dân Thủ đô còn đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các quỹ xã hội, hỗ trợ xây dựng 212 căn nhà tình thương, nhà nghĩa tình, mái ấm nông dân với tổng kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng, thể hiện rõ trách nhiệm cộng đồng và tính nhân văn sâu sắc của phong trào.

Nông dân TP Hà Nội tương trợ nhau, đã giúp cho hàng ngàn nông dân thoát nghèo bền vững.

Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết, việc hàng chục nghìn hộ vươn lên thoát nghèo, nhiều mô hình kinh tế nông thôn phát triển theo hướng hàng hóa, áp dụng tiến bộ kỹ thuật… là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của cách làm "lấy nông dân làm trung tâm", tạo nền tảng quan trọng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực ngoại thành.

"Giảm nghèo bền vững phải chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang hỗ trợ toàn diện, gắn sinh kế với đào tạo nghề, khoa học công nghệ, tín dụng ưu đãi và liên kết thị trường. Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi như một động lực quan trọng, đồng thời củng cố mô hình 'nông dân giúp nông dân' để lan tỏa tinh thần tương trợ, phát triển đồng đều giữa các vùng", Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội nhấn mạnh.