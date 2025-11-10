Nồm ẩm ở Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc kéo dài tới khi nào?

(VTC News) -

Dù mới bước sang tiết lập đông (ngày 7/11), nhưng Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc lại đang trải qua những ngày nồm ẩm trái mùa, thay vì tiết trời hanh khô đặc trưng của những ngày cuối thu, đầu đông. Trời âm u, mưa nhỏ kéo dài, độ ẩm không khí thường xuyên trên 80%, có lúc vượt 90%, khiến sàn nhà và đồ đạc luôn trong tình trạng ướt nhẹp.

Thông thường, hiện tượng nồm ẩm chỉ xuất hiện vào mùa xuân, kéo dài từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 4 hằng năm. Mỗi đợt nồm thường diễn ra vài ngày đến cả tuần và chỉ chấm dứt khi có không khí lạnh mạnh tràn về hoặc trời hửng nắng.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo dự báo, khoảng ngày 12-13/11, không khí lạnh bắt đầu tăng cường yếu xuống phía Bắc và mạnh dần vào ngày 16-17/11. Khi đó, tình trạng nồm ẩm tại các tỉnh, thành miền Bắc sẽ chấm dứt.

Dự báo ngày 12/11, miền Bắc lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét. Khoảng từ 13-14/11, khu vực này khả năng chuyển rét vào đêm và sáng.

Dự báo ngày 10/11, khu vực trung tâm Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, nồm ẩm có thể còn duy trì, nhiệt độ trong ngày phổ biến 21-25°C.

Sang ngày 11/11, khu vực này không mưa, nồm ẩm khả năng giảm dần. Từ 12-19/11, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, thời tiết tạnh ráo.

Lý giải hiện tượng nồm ẩm tại Hà Nội, chuyên gia thời tiết Đặng Trần Trung (nguyên cán bộ Đài thông tin Duyên hải Hải Phòng) cho biết, năm nay sự chuyển mùa bị lệch pha khi khối không khí lạnh từ phương Bắc xuất hiện sớm nhưng yếu, không đủ mạnh để đẩy rãnh áp thấp ra xa.

Trong khi đó, khối khí nóng ẩm từ biển Đông và Nam Trung Bộ lại hoạt động mạnh bất thường, đẩy ẩm ngược lên miền Bắc. Hai khối khí gặp nhau trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ tạo nên một lớp nghịch nhiệt thấp, khiến hơi nước không thoát lên cao được; độ ẩm bão hòa, sinh ra cảm giác ẩm thấp, dính nhớp.

Ngoài ra, ảnh hưởng gián tiếp của hoàn lưu sau bão và rãnh gió tây khi các xoáy thấp và bão nhiệt đới liên tiếp xuất hiện ở Biển Đông thời gian qua khiến trường gió khu vực Bắc Bộ bị xáo trộn.

Hiện tại, rãnh gió tây ở tầng cao vẫn tồn tại, trong khi tầng thấp lại chịu tác động của gió đông ẩm từ biển, tạo thế “kẹp ẩm”: Tầng trên mây dày, tầng dưới ẩm nặng, không khí bí, ẩm, ít nắng, nhiệt độ cao hơn trung bình.

Chuyên gia thời tiết Đặng Trần Trung nêu một yếu tố khác gây nồm ẩm bất thường là ở Hà Nội, mặt đất và các công trình bê tông hấp thụ nhiệt ban ngày, tỏa nhiệt vào ban đêm khiến nhiệt độ không khí không giảm đủ thấp để làm khô bề mặt. Khi gặp gió đông ẩm, khối không khí ấm này càng khó bốc hơi nước, tạo cảm giác ẩm ướt, ngột ngạt dù không mưa.