Nội thất Viva thiết kế thi công nội thất hiện đại, không gian Bắc Âu đẹp, ấm áp

(VTC News) -

Xu hướng nội thất hiện đại theo phong cách Bắc Âu

Xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 và phát triển mạnh mẽ vào những năm 1950. Hiện nay, thiết kế nội thất Bắc Âu đang là lựa chọn được ưa chuộng nhất.

Phù hợp với gia đình trẻ yêu thích bầu không khí “ấm cúng”. Các thiết kế theo phong cách Bắc Âu sẽ mang đến cảm giác thoải mái, yên bình và thư giãn. Hơn nữa, có sự linh hoạt tuyệt vời khi hòa quyện và kết hợp dễ dàng với nhiều phong cách khác nhau. Chẳng hạn như Industrial (công nghiệp), Rustic (mộc), Boho, Mid-century modern, vv…

Rất dễ hiểu khi phong cách Scandinavian đang được ứng dụng nhiều, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Thiết kế nội thất hiện đại trong từng không gian tại Nội thất Viva

Nội thất phong cách Bắc Âu nổi bật với 3 yếu tố chính: Tối giản trong thiết kế, tinh tế trong cảm giác và sự tiện nghi cao khi sử dụng với chất liệu gỗ sồi đặc trưng. Tạo ra không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Để thổi hồn cho một căn hộ, nhà phố, biệt thự mang phong cách Scandinavian. Tại Nội thất Viva, bạn có thể tìm thấy đa dạng các sản phẩm giường gỗ, bàn ăn, sofa gỗ, kệ tivi, tủ thờ cho đến tủ bếp gỗ decor theo phong cách tối giản. Tối giản cũng chính là một phần không thể tách rời trong phong cách Bắc Âu.

Cụ thể thiết kế nội thất Scandinavian phù hợp từng không gian như sau:

- Thiết kế phòng khách Bắc Âu thoải mái

Những chiếc sofa gỗ hiện đại, kết hợp đệm nỉ, da sang trọng màu trung tính. Đây là lựa chọn hàng đầu cho căn phòng theo phong cách Scandinavian. Kệ tivi gỗ với đường nét tối giản tạo sự gọn gàng và thanh lịch.

Thiết kế chú trọng đến nổi bật vẻ đẹp của nội thất và mang lại cảm giác Bắc Âu thoải mái, không chỉ đẹp về mẫu mã, chất lượng sản phẩm tại Viva cũng được nhiều khách hàng đánh giá cao.

- Thiết kế phòng ngủ Bắc Âu

Thiết kế phòng ngủ Scandinavian cần đảm bảo yếu tố thẩm mỹ lẫn sự thoải mái.

Một chiếc giường lớn với chất liệu gỗ sồi sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để tạo cảm giác cảm giác thoải mái, yên bình và thư giãn, hãy chọn ga trải giường có gam màu nhạt, hoặc trắng, xám.

Thiết kế kệ sách hoặc tủ quần áo kiểu dáng đơn giản, làm từ gỗ tự nhiên, vừa giữ cho không gian gọn gàng vừa tạo điểm nhấn thú vị.

- Thiết kế nội thất phòng bếp theo Style Scandinavian

Trong nội thất Scandinavian, bộ bàn ăn hình chữ nhật hoặc hình tròn làm từ chất liệu gỗ là lựa chọn phổ biến, tạo cảm giác ấm cúng và thân thuộc. Tủ bếp gỗ sồi bền chắc, tiện nghi, vừa hiện đại vừa gần gũi.

Đơn vị thi công thiết kế mẫu nhà phố phong cách Bắc Âu uy tín

Nếu đã yêu thích ý tưởng trang trí căn nhà theo phong cách Bắc Âu tối giản, sang trọng thì hãy tham khảo qua Nội thất Viva - địa chỉ mua sắm uy tín hàng đầu cho các tín đồ của phong cách Bắc Âu tối giản, phóng khoáng & hiện đại với mức giá phải chăng.

Sản phẩm đa dạng mẫu mã, đẹp chuẩn Bắc Âu và đảm bảo chất lượng. Các sản phẩm được sản xuất thủ công từ chất liệu gỗ sồi đặc trưng với đường vân tuyệt đẹp.

Với lợi thế xưởng sản xuất, giá cả ở Viva rất phải chăng nhờ bán trực tiếp đến khách hàng, không thông qua trung gian.

Ngoài ra, bạn còn có thể đặt may sofa, tủ bếp, giường,.. theo kiểu dáng mà mình muốn.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, Nội thất Viva còn là đơn vị cung cấp giải pháp thiết kế và thi công nội thất trọn gói uy tín. Đáp ứng nhu cầu và sở thích riêng của từng khách hàng. Kênh Đồ Gỗ Việt là một thành viên của Công ty TNHH SX TM DV Nội thất Viva, chuyên sản xuất và thi công nội thất may đo theo yêu cầu.

Đội ngũ thiết kế Viva đã có nhiều kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về thiết kế nội thất Bắc Âu. Sẽ đem đến gia chủ không gian sống thanh lịch, mộc mạc nhưng rất trẻ trung. Đảm bảo phù hợp nhu cầu và thị hiếu cá nhân.

Nhằm đem đến không gian sống không chỉ đẹp mà còn an toàn sức khỏe, chúng tôi sử dụng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp An Cường có nguồn gốc, hóa đơn đầy đủ. Kèm với quy trình thiết kế nội thất chuyên nghiệp, chính sách hậu mãi dài hạn.

Liên hệ ngay đến Nội thất Viva để hiện thực ước mơ về ngôi nhà hoàn hảo của bạn. Với dịch vụ thiết kế thi công nội thất hiện đại chất lượng, và sự sáng tạo trong từng chi tiết.

