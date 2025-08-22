Nội thất Đòng Đòng tự hào kể chuyện Việt tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

(VTC News) -

Từ Maison&Objet Paris, Salone del Mobile Milano, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đến Giải thưởng Thiết kế Nội thất xuất sắc nhất châu Á tại Seoul, “Đòng Đòng” đã khẳng định vị thế sáng tạo của nội thất Việt trên sân khấu thế giới. Từ 28/8 -5/9 tới, BST sẽ tiếp tục được giới thiệu tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, như một phần của hành trình “Khởi nghiệp Kiến quốc”.

Sự đan xen của hai dạng mái vòm tại không gian trải nghiệm nội thất Đòng Đòng giúp tạo ra một dòng chảy thị giác, kể câu chuyện về sự chuyển tiếp từ gốc rễ vững chãi đến ước mơ bay cao.

Hành trình từ bản sắc đến khát vọng bay xa

Từ tuyên ngôn lập nước tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 đến kỷ nguyên mới ngày hôm nay, Việt Nam đã trải qua một hành trình lịch sử đầy biến động, thử thách và vinh quang. Triển lãm “Rạng rỡ Việt Nam: 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” là một bản hùng ca sống động, tái hiện sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo không ngừng và niềm tin mãnh liệt vào tương lai của dân tộc. Không chỉ dừng lại ở những giá trị truyền thống, triển lãm còn thổi luồng gió mới với các thiết kế hiện đại, mang đậm hơi thở thời đại mới.

Nổi bật trong không gian triển lãm là sự hiện diện của không gian trải nghiệm nội thất “Cất cánh từ Cội nguồn” giới thiệu các sản phẩm trong BST Đòng Đòng, được phát triển bởi LandFurniture – thương hiệu nội thất đồ rời cao cấp thuộc Landco Corporation. Mỗi sản phẩm là kết tinh của trí tuệ, bàn tay người Việt, và bản sắc văn hóa được gói ghém đầy tự hào như một lời khẳng định: Nội thất Việt hoàn toàn có thể vươn tới đỉnh cao thế giới.

BST Đòng Đòng được đăng ký Bản quyền tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng tại Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam và đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Từ cội nguồn đất mẹ đến giấc mơ bay xa: “Đòng Đòng” cất cánh cùng đất nước

Tại phân khu “Khởi nghiệp kiến quốc” của Bộ Công Thương, Landco mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc “Cất cánh từ Cội nguồn”, nơi bộ sưu tập nội thất Đòng Đòng không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn để công chúng cảm nhận như một hành trình trở về nguồn cội. Đó là lời nhắc nhở rằng, để bay cao, chúng ta cần nhớ nơi mình đã bắt đầu, để thực sự tự do, chúng ta cần được nâng đỡ bởi chính cội nguồn văn hóa.

Lấy cảm hứng từ biểu tượng hoa đất – hình ảnh của sự nuôi dưỡng và sinh sôi từ đất mẹ Việt Nam, bộ sưu tập Đòng Đòng tiếp tục được Landco phát triển như một bước tiến mới, một sự cất cánh chứa đầy khát vọng. Từ những cánh đồng mênh mông đến bầu trời rộng lớn, từ sự tĩnh tại của cội nguồn đến sự bay bổng của ước mơ, Đòng Đòng thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc Việt và tinh thần hội nhập.

Nếu đã từng đứng giữa cánh đồng xanh bất tận ngửi hương lúa non, thả diều mỗi khi hoàng hôn xuống, khách tham quan sẽ được sống lại miền ký ức này tại không gian mang đậm tinh thần Việt của Landco khi được chào đón với mái vòm Cội nguồn, mái vòm Cất cánh, chạm hình ảnh bông lúa quen thuộc với bàn bên Hương đồng nội, bay bổng cùng gió mây với sofa Cánh diều,...

Ngồi xuống chiếc sofa ấy, ta như trở về tuổi thơ, nơi tiếng sáo diều ru lòng người, nơi bầu trời rộng mở và tâm hồn nhẹ tênh.

Những món đồ nội thất này được Landco khéo léo trưng bày trên cấu trúc sàn giật cấp kết hợp nghệ thuật – thủ công – văn hóa thành một trải nghiệm cảm xúc, chứ không chỉ đơn thuần trưng bày sản phẩm. Các khu vực được sắp đặt đầy thi vị trên những "hòn đảo" hay "thửa ruộng" uốn lượn, tái hiện một cách tinh tế hình ảnh ruộng bậc thang của vùng cao Việt Nam. Lối đi len lỏi giữa các cấp nền tạo ra một hành trình khám phá không chỉ theo chiều ngang mà còn theo chiều cao.

“Tại một không gian triển lãm đầy tính nghệ thuật và tự sự, Landco Corporation đã hiện thực hóa rõ nét triết lý "Cất cánh từ Cội nguồn". Chúng tôi không chỉ mang đến triển lãm những món đồ nội thất thông thường, mà gửi gắm trong đó là những câu chuyện, về sự cân bằng giữa tĩnh và động, giữa di sản và tương lai, giữa việc bám rễ sâu vào bản sắc Việt và việc vươn mình ra thế giới”, ông Phạm Hải Sơn - Giám đốc thiết kế Landco Corporation - chia sẻ trước thềm triển lãm.

Sự xuất hiện của Landco tại triển lãm khẳng định vị thế một thương hiệu nội thất Việt Nam tiêu biểu đồng hành cùng các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia khác để gửi gắm thông điệp: Tự hào khởi nghiệp kiến quốc từ chính nền tảng văn hóa quê hương.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Đây là dịp để công chúng chiêm ngưỡng những dấu ấn lịch sử, khám phá những sáng tạo đương đại và đặc biệt là trải nghiệm bộ sưu tập nội thất Đòng Đòng – nơi kể chuyện Việt bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và cảm xúc.

Tham gia triển lãm để không bỏ lỡ hành trình “Cất cánh từ Cội nguồn” cùng Landco Corporation và những thương hiệu quốc gia tiêu biểu. Đăng ký đặt lịch ngay hôm nay tại link: http://dangky.noithatdongdong.vn