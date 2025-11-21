(VTC News) -

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, việc mở lại đèo được sự phối hợp của lực lượng chức năng 2 tỉnh thống nhất sau khi dọn dẹp đất đá, đặt biển cảnh báo và bố trí chốt trực tại các vị trí sạt trượt.

Trước đó, tuyến này bị đóng từ trưa 19/11 do mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm.

Nối lại giao thông trên đèo Sông Pha lên Đà Lạt.

Đèo Sông Pha (Quốc lộ 27) kết nối Nha Trang - Phan Rang (Ninh Thuận cũ) với Lâm Đồng (thông qua Quốc lộ 27) nói chung và Đà Lạt nói riêng (sau khi chuyển hướng từ Quốc lộ 27 vào Quốc lộ 20).

Được biết, hôm qua, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo cấm các ô tô có trọng tải hơn 3,5 tấn đi qua tuyến đèo Tà Nung từ 14h ngày 20/11 đến 24h ngày 23/11.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nhiều ngày, các tuyến đường vào TP Đà Lạt cũ bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Hiện nay, địa phương cấm các phương tiện đi lại qua đèo Prenn, Mimosa, D’ Ran và tình hình mưa, bão có khả năng tiếp tục kéo dài đến ngày 23/11 trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại vào TP Đà Lạt (cũ), Sở Xây dựng thông báo cấm ô tô tải có trọng tải lớn hơn 3,5 tấn đi qua qua đèo Tà Nung (đoạn Km0+00 đến Km8+000, ĐT.725) bắt đầu từ 14h ngày 20/11 đến 24h ngày 23/11.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin nội dung nêu trên để các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện vận tải biết, thuận tiện trong quá trình tham gia giao thông.