Nỗi đau thua U22 Việt Nam chưa nguôi, bóng đá Thái Lan nhận thêm thất bại ê chề

Một ngày sau khi U22 Thái Lan thua U22 Việt Nam ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, chủ nhà nhận thêm tin sốc. Đội tuyển futsal Thái Lan, nhà vô địch 5 kỳ liên tiếp bất ngờ thua Indonesia 1-6, qua đó trượt huy chương vàng lần đầu kể từ năm 2007.

Trước trận, đội tuyển futsal Thái Lan chỉ cần hòa để bảo vệ ngôi vương, trong khi Indonesia buộc phải thắng. Tuy nhiên bất ngờ xảy ra khi Indonesia dẫn 2-0 sau hiệp một, rồi ghi thêm 4 bàn trong hiệp hai khi Thái Lan chơi power play. Chiến thắng này giúp futsal Indonesia giành chức vô địch futsal SEA Games đầu tiên trong lịch sử, chấm dứt sự thống trị của người Thái ở môn futsal nam tại SEA Games.

Ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, xin lỗi sau trận thua 1-6 của ĐT futsal nam Thái Lan trước Indonesia

Tại SEA Games 33, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu thâu tóm đủ 4 huy chương vàng môn bóng đá. Tuy nhiên, họ thất bại toàn tập khi không có đại diện nào giành chức vô địch.

Ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phụ trách futsal và bóng đá bãi biển, gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Thái Lan. Ông Adisak Benjasiriwan cho biết: “Trận đấu hôm nay lẽ ra có thể kết thúc với tỷ số hòa, nhưng chúng tôi chọn cách chơi để thắng. Sự vội vàng có thể đã khiến đội rơi vào thế bất lợi. Sau khi thủng lưới bàn thứ ba, việc lật ngược tình thế trở nên rất khó khăn, buộc chúng tôi phải chơi power play và từ đó để lọt lưới thêm nhiều bàn”.

Ông Adisak Benjasiriwan nói thêm: “Sau hơn 20 năm giành HCV, chúng tôi hiểu rằng ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Chúng tôi chắc chắn sẽ rà soát lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Cần phải cải tổ toàn diện hệ thống futsal, cả đội nam lẫn đội nữ. Chúng tôi không thể thụ động khi mắc những sai lầm như vậy ở cấp độ khu vực. Trên cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn phụ trách mảng này, tôi sẽ đẩy nhanh việc tìm ra giải pháp và hướng đi trong thời gian tới. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra”.

ĐT futsal Thái Lan thua 1-6 Indonesia ở SEA Games 2025

Ông Adisak Benjasiriwan khẳng định: “Do SEA Games diễn ra vào cuối năm, có thể chúng tôi chưa kịp bàn bạc đầy đủ. Nhưng chúng tôi sẽ làm việc với các HLV của cả đội nam và đội nữ về định hướng có thể thực hiện. Cuối cùng, tôi xin chân thành xin lỗi người hâm mộ futsal trên toàn quốc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi chấp nhận kết quả và tỷ số thua khá đậm này. Chúng tôi không né tránh trách nhiệm về những gì đã xảy ra”.

Đáng buồn hơn, với việc ĐT futsal nam của Thái Lan giành HCB, cả 4 môn bóng đá của Thái Lan ở SEA Games 33 đều không đạt được mục tiêu là giành HCV như Madam Pang đề ra. Đội U22 Thái Lan giành HCB bóng đá nam SEA Games 2025 sau khi thua ngược 2-3 U22 Việt Nam ở chung kết. ĐT futsal nữ Thái Lan và ĐT bóng đá nữ của họ đều giành HCĐ.

Khi cả 3 đội tuyển này đều không giành được HCV ở những ngày trước đó, ĐT futsal nam Thái Lan là hy vọng cuối cùng của chủ nhà ở kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay. Thế nhưng ĐT futsal nam Thái Lan (hạng 11 thế giới), từng giành vị trí á quân giải futsal châu Á 2024, rốt cuộc không giành được HCV tại SEA Games 33. Trận thua trước Indonesia là một cú sốc lớn với người hâm mộ futsal Thái Lan.