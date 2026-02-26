Nổ bình hơi ở TP.HCM, 1 người chết

(VTC News) -

Cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ nổ bình hơi xảy ra tại cơ sở chế biến thủy sản trên địa bàn xã Long Hải, khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Hiện trường vụ nổ lò hơi làm 3 người thương vong. (Ảnh: Q.H)

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 26/2, nhiều người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực kho lạnh của Công ty TNHH Hằng Vinh (ấp Lò Vôi, xã Long Hải). Khi đến kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động, một người khác bị thương nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Thời điểm xảy ra sự việc, ông Đoàn Văn N. (51 tuổi), thợ sửa máy nén khí, đang trao đổi với anh Nguyễn Ngọc T. (36 tuổi), quản lý công ty, về việc sửa chữa hệ thống máy nén khí thì bình hơi bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ khiến các mảnh vỡ kim loại văng xa, trúng ông Phạm Văn H. (41 tuổi) và ông Trần Văn M. (47 tuổi) khi cả hai đang vệ sinh vỉ phơi cá gần đó. Hậu quả, ông Trần Văn M. tử vong tại chỗ; ông Phạm Văn H. bị gãy chân và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ông Đoàn Văn N. cũng bị nhiều thương tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, một vụ nổ thiết bị áp lực nghiêm trọng cũng từng xảy ra tại Đồng Nai.

Cụ thể, ngày 1/5/2024, tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh, một vụ nổ nồi hơi khiến 6 người tử vong và 5 người bị thương nặng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nồi hơi và bình nén khí tại công ty này đã hết hạn kiểm định an toàn nhưng chưa được kiểm định lại theo quy định vẫn đưa vào sử dụng. Liên quan vụ việc, ông Feng Yong, Giám đốc công ty, bị xác định có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động.

Hiện nguyên nhân vụ nổ tại cơ sở chế biến thủy sản ở TP.HCM đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.