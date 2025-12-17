NMNĐ Sông Hậu 1 duy trì vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả năm 2025

(VTC News) -

Ngày 16/12, tại TP Cần Thơ, Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB) và Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026 và Hội nghị đối thoại người lao động năm 2026.Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong năm 2025, một năm nhiều biến động của thị trường điện, đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho giai đoạn tới.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng, ông Lương Xuân Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính NMNĐ Sông Hậu 1 nhấn mạnh, Đảng bộ NMNĐ Sông Hậu 1 tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD.

Một góc NMNĐ Sông Hậu 1.

Trong năm 2025, Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, phát triển đảng viên mới và xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Toàn Đảng bộ không phát sinh trường hợp suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; kỷ cương, kỷ luật được giữ vững, tạo nền tảng ổn định cho sản xuất và quản trị doanh nghiệp. Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, phát triển đảng viên mới và xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

Báo cáo hoạt động SXKD, ông Nguyễn Văn Chính - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NMNĐ Sông Hậu 1 cho biết, năm 2025, trong bối cảnh phụ tải hệ thống tăng trưởng thấp hơn dự báo, thị trường điện cạnh tranh gay gắt và chi phí đầu vào chịu áp lực lớn từ biến động tỷ giá, NMNĐ Sông Hậu 1 vẫn duy trì vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả.

Song song với đó, Nhà máy đã hoàn thành xuất sắc công tác trung tu định kỳ năm 2025, về đích sớm hơn kế hoạch từ 4-8 ngày, nhanh chóng đưa các tổ máy trở lại vận hành, góp phần giảm thiểu chi phí dừng máy và nâng cao độ khả dụng của tổ máy. triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện suất hao nhiệt, tiệm cận Hợp đồng PPA. Từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo hiệu suất lò hơi, hiệu chỉnh chế độ vận hành, tối ưu công tác than đến sửa chữa, thay thế các hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến chu trình nhiệt, suất hao nhiệt của Nhà máy đã được cải thiện rõ rệt. Đến cuối năm, mức chênh lệch giữa suất hao nhiệt thực tế và PPA đã được rút ngắn còn khoảng 3,14%, tạo dư địa quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh khi tham gia thị trường điện. Cùng với kết quả SXKD, công tác công đoàn tiếp tục là điểm tựa quan trọng đối với người lao động.

Bước sang năm 2026, NMNĐ Sông Hậu 1 tập trung nâng cao hiệu suất vận hành, tối ưu chi phí, đảm bảo độ khả dụng cao của các tổ máy và chủ động tham gia thị trường điện cạnh tranh. Trên nền tảng tổ chức Đảng vững mạnh, quản trị kỹ thuật ngày càng hoàn thiện và sự đồng lòng của tập thể người lao động, NMNĐ Sông Hậu 1 được kỳ vọng tiếp tục giữ vững đà ổn định, đóng góp tích cực cho an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn tới.