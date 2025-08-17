Ninh Bình: Trao học bổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho học sinh nghèo vượt khó

(VTC News) -

Ngày 17/8, tại Ninh Bình, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong (Công ty Đại Phong) đã trao học bổng cho 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Tại trụ sở Công ty Đại Phong, đại diện doanh nghiệp này đã trao tặng 12 suất học bổng, mỗi suất trị giá 200 triệu đồng, dành cho 12 em học sinh xuất sắc.

Trong đó, có em Trần Xuân Đam, cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Mỹ Lộc (tỉnh Ninh Bình) là thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với tổng điểm 39/40.

Những suất học bổng này giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích học tập nổi bật vững bước đến trường với niềm tin và động lực mới.

Tại buổi lễ, ông Trần Quang Đại, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong, chia sẻ, những năm qua, công ty luôn dành một phần quỹ để đồng hành, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để các em yên tâm rèn luyện, phấn đấu và phát huy hết khả năng của mình.

“Với các suất học bổng do công ty tài trợ, tôi mong các em sẽ vơi bớt phần nào nỗi lo về kinh tế để tập trung hết sức vào việc học và rèn luyện, không ngừng phấn đấu để duy trì thành tích cao. Qua những nỗ lực ấy, các em sẽ trở thành những người có ích cho xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà mình nhận được, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh và nhân văn hơn”, ông Đại nhắn nhủ.

Em Trần Xuân Đam bày tỏ: “Em vô cùng trân trọng và biết ơn tấm lòng của Công ty Đại Phong. Suất học bổng này không chỉ giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, mà đối với em, đó còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, cổ vũ em tiếp tục rèn luyện toàn diện trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Em sẽ nỗ lực duy trì kết quả học tập cao để xứng đáng với sự quan tâm này, đồng thời, lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà mình nhận được”.

Cũng tại buổi lễ, cô giáo Trần Thị Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Lộc đã thay mặt nhà trường và các em học sinh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty Đại Phong vì đã quan tâm, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mang đến nguồn động viên quý giá để các em thêm tự tin, vững bước chặng đường học tập phía trước.