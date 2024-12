Những yếu tố 'lãi lớn' cho khách hàng khi chọn Hanoi Melody Residences

(VTC News) -

Tiềm năng tăng giá đảm bảo lợi nhuận

Với mức giá chỉ từ 62 triệu đồng/m2, Hanoi Melody Residences được nhận định là một trong số ít dự án tiềm năng tăng giá tốt nhất thị trường căn hộ Hà Nội.

Yếu tố tăng giá được đảm bảo khi dự án nằm ở quận Hoàng Mai - lõi trung tâm phía Nam Hà Nội, điểm đến chiến lược cho dòng tiền an cư và đầu tư bền vững từ nay tới 2030.

Phía Nam Hà Nội, đặc biệt khu vực Tây Nam Linh Đàm đang thu hút khách mua nhà.

Tại một hội thảo vừa diễn ra, PGS.TS. Trần Kim Chung cho rằng trong dòng chảy tích cực hơn của thị trường bất động sản, phía Nam Hà Nội đang nổi lên như một điểm sáng đầy tiềm năng. Nằm trên trục giao thông huyết mạch, phía Nam Hà Nội trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho người dân đến từ 7 tỉnh thành đông dân cư: Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Nhu cầu an cư lạc nghiệp tại Thủ đô của người dân các tỉnh là động lực thúc đẩy sự phát triển bất động sản khu vực này.

Phía Nam Hà Nội càng gia tăng tiềm năng khi các khu vực nóng sốt thời gian qua như phía Tây và Tây Bắc dần cạn dư địa phát triển.

Cụ thể hơn về tiềm năng của vùng, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam dự báo, giá căn hộ chung cư tại khu vực phía Nam Hà Nội sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định từ 5-8% trong năm 2025. Các khu vực như Hoàng Mai và Thanh Trì được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thị trường.

Các chuyên gia đồng thuận, với các dự án xu hướng all – in – one đang cực kỳ hiếm tại phía Nam, mức giá sẽ còn tăng trưởng tốt hơn do lực cầu cao hơn và hưởng lợi từ đà tăng trưởng chung toàn khu vực. Trong bối cảnh đó, Hanoi Melody Residences với vị thế dự án xu hướng All-in-one duy nhất khu vực Tây Nam Linh Đàm (quận Hoàng Mai) sẽ đón đầu đà tăng trưởng của cả vùng.

Những dự án xu hướng all-in-one như Hanoi Melody Residences được dự đoán sẽ đón đầu xu hướng tăng trưởng.

“Lợi nhuận” từ đầu tư sức khỏe bền vững

Bên cạnh tiềm năng tăng giá, chủ nhân tương lai của Hanoi Melody Residences còn sở hữu “khoản lợi nhuận” vô giá khác. Cụ thể với những gia chủ chọn và mua nhà như một khoản đầu tư bền vững cho sức khỏe, dự án sẽ đảm bảo “khoản lợi nhuận” quý giá nhất, bao gồm những lợi ích toàn diện cho thân – tâm – trí nhờ yếu tố thiên nhiên xanh bao quanh.

Một nghiên cứu tại Phần Lan cho thấy những người có tần suất từ ba đến bốn lần hòa mình vào không gian xanh hàng tuần, sử dụng thuốc chữa trị sức khỏe tinh thần ít hơn 33%, sử dụng thuốc chữa cao huyết áp ít hơn 36% và sử dụng thuốc trị hen suyễn ít hơn 26% so với nhóm người có ít hơn một lần tìm đến các không gian xanh. Sống gần thiên nhiên tăng cảm giác hạnh phúc, ngủ ngon hơn và giảm bệnh tật.

Thậm chí, các nhà nghiên cứu từ Trường Y Feinberg của Đại học Northwestern ở Chicago (Mỹ) còn phát hiện ra rằng, những người sống trong môi trường được bao quanh bởi 30% cây xanh trong bán kính 5km trung bình sẽ có tuổi sinh học trẻ hơn 2,5 tuổi so với những người chỉ được bao quanh bởi 20% cây xanh hoặc ít hơn.

Lợi ích từ chất sống giao hòa thiên nhiên đã rõ và Hanoi Melody Residences hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành miền sống xanh tốt cho sức khỏe giữa nội đô.

Hanoi Melody Residences là miền sống xanh tốt cho sức khoẻ.

Sở hữu vị trí đắc địa tại Tây Nam bán đảo Linh Đàm, Hanoi Melody Residences thừa hưởng nguồn khí tươi xanh mát mỗi ngày từ “bộ tứ view xanh” đến từ hệ thống công viên rộng hơn 300ha gồm: công viên Linh Đàm, công viên Yên Sở, công viên Chu Văn An và hơn 150ha diện tích mặt nước sông - hồ rộng lớn bao quanh.

Từ dự án, cư dân chỉ mất 5 phút để đi tới hồ Linh Đàm và công viên Linh Đàm. Mở một khoảng rộng hơn là công viên Yên Sở - công viên có quy mô lớn nhất Thủ đô với diện tích lên tới gần 200ha. Về phía Tây là công viên Chu Văn An có diện tích 90ha đang trong quá trình hoàn thiện. Cùng với đó là hàng loạt công viên, hồ nước như hồ Đền Lừ, hồ Định Công, hồ Thanh Liệt… Tất cả đóng vai trò “lá phổi xanh” điều hòa không khí cho Hanoi Melody Residences và khu vực Tây Nam Linh Đàm, đảm bảo duy trì sức khoẻ tốt nhất cho cư dân.

Yếu tố xanh còn được chủ đầu tư kiến tạo kỹ lưỡng tại dự án. Ngay dưới thềm nhà là loạt tiện ích xanh đa đạng. Dự án sở hữu các tuyến đường dạo bộ và quảng trường với thảm thực vật 4 mùa phong phú. Trong khi đó, các căn hộ được thiết kế tối ưu với ban công và cửa sổ lớn đón ánh sáng cùng gió trời tự nhiên, giúp tiết kiệm năng lượng và mở rộng góc nhìn bao quát thiên nhiên xung quanh dự án.

Hội tụ cả tiềm năng tăng giá và đem lại giá trị sống bền vững, tốt cho sức khỏe, Hanoi Melody Residences hút dòng khách đa dạng cho nhu cầu an cư và đầu tư, trở thành tâm điểm của cả khu vực phía Nam Hà Nội.

