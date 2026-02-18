Những xu hướng nhà bếp lên ngôi năm 2026

(VTC News) -

Nhiều năm gần đây, quan niệm về nhà bếp đã thay đổi rõ rệt. Nếu trước kia bếp thường được đặt ở vị trí phụ, ưu tiên tính công năng, đến năm 2026, nhà bếp trở thành không gian trung tâm, được đầu tư cả về thiết kế, công nghệ lẫn trải nghiệm sử dụng.

Dưới đây là những xu hướng sẽ định hình căn bếp trong năm 2026:

Không gian bếp mở tiếp tục thống trị

Một trong những xu hướng nổi bật nhất năm 2026 là thiết kế bếp mở liên thông với phòng khách hoặc khu vực ăn uống. Kiểu bố trí này giúp tối ưu diện tích, đặc biệt phù hợp với nhà phố và căn hộ hiện đại.

Thiết kế bếp mở ngày càng được ưa chuộng. (Ảnh: Sbs house)

Không gian mở tạo cảm giác rộng rãi, tăng sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình. Người nấu ăn không còn tách biệt mà vẫn có thể trò chuyện, quan sát trẻ nhỏ hoặc tiếp khách. Đồng thời, ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa, giúp căn bếp trở nên thoáng đãng và dễ chịu hơn.

Nhà bếp thông minh lên ngôi

(Ảnh: Dolcevitavn)

Cùng với sự phát triển của công nghệ nhà ở, nhà bếp thông minh đang trở thành lựa chọn phổ biến trong năm 2026. Các thiết bị tích hợp cảm biến, điều khiển bằng giọng nói hoặc kết nối điện thoại giúp việc nấu nướng trở nên đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn.

Xu hướng này được các gia đình trẻ đặc biệt ưa chuộng, khi họ mong muốn một không gian sống hiện đại, linh hoạt và phù hợp với nhịp sống bận rộn.

Vật liệu bền vững và thân thiện môi trường

Năm 2026 cũng chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ sang các vật liệu bền vững. Gỗ tự nhiên được xử lý chống ẩm, đá nhân tạo cao cấp, kim loại tái chế hoặc bề mặt chống bám bẩn đang được ưu tiên sử dụng.

Không chỉ chú trọng thẩm mỹ, người dùng ngày càng quan tâm đến độ bền lâu dài và yếu tố sức khỏe. Những vật liệu ít phát thải, dễ vệ sinh và thân thiện môi trường trở thành tiêu chí quan trọng khi thiết kế bếp.

Màu sắc cá tính quay trở lại

Xu hướng bếp đơn sắc, đặc biệt là gam trắng tối giản, đang dần nhường chỗ cho những bảng màu giàu cá tính hơn. Theo nhiều nhà thiết kế nội thất, đây là giai đoạn lên ngôi của những căn bếp mang dấu ấn màu sắc rõ nét. Các tông màu đậm và ấm như xanh rêu, xanh navy, đỏ rượu vang hay sắc xám pha be trầm được ưa chuộng nhờ khả năng tạo chiều sâu và mang lại vẻ sang trọng cho không gian.

Không chỉ xuất hiện ở hệ tủ, màu sắc còn được ứng dụng mạnh mẽ trên các thiết bị nhà bếp. Nhiều thương hiệu đã giới thiệu các dòng sản phẩm đa dạng màu sắc, biến những vật dụng quen thuộc như tủ lạnh hay bếp nấu thành điểm nhấn thẩm mỹ, góp phần nâng tầm tổng thể căn bếp.

Bếp hướng đến sức khỏe ngày càng được ưa chuộng

(Ảnh: Vĩnh Tường)

Song song với xu hướng sống xanh và chăm sóc thể chất, mô hình “bếp vì sức khỏe” đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình hiện đại.

Những thiết bị như bếp từ, lò hấp hay tủ lạnh thông minh kiểm soát nhiệt độ được ưu tiên nhờ khả năng bảo toàn dinh dưỡng trong thực phẩm và tối ưu mức tiêu thụ điện năng.

Thậm chí, không ít gia đình còn đưa các hệ thống trồng rau thủy canh mini vào khu vực bếp, giúp luôn có sẵn nguồn rau gia vị tươi sạch, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày.