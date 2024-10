Những vấn đề cử tri Mỹ quan tâm trong cuộc bầu cử 2024

(VTC News) -

Theo số liệu của Gall Up, có tới 52% cử tri nói rằng vấn đề kinh tế sẽ đóng vai trò quyết định đối với lá phiếu bầu cử của họ vào tháng 11 tới. Hiện nay, phần lớn cử tri đánh giá ông Donald Trump có khả năng xử lý kinh tế tốt hơn so với đối thủ đảng Dân chủ là bà Kamala Harris, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 54% so với 45%.

Dưới đây là một vài vấn đề được cử tri quan tâm nhát và sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử năm nay.

Ông Donald Trump và bà Kamala Harris đang có ưu thế ở một vài lĩnh vực nhất định được cử tri quan tâm. (Ảnh: Financial Times)

Kinh tế đứng đầu danh sách

Kinh tế vẫn là vấn đề đứng đầu trong danh sách các vấn đề được quan tâm tại Mỹ. Tỷ lệ 52% cử tri hiện tại đánh giá kinh tế là một yếu tố “vô cùng quan trọng” ảnh hưởng đến lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử tổng thống. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ tháng 10/2008, trong cuộc Đại suy thoái, khi 55% cử tri nói điều tương tự.

Phần lớn cử tri vẫn coi kinh tế là mối quan tâm hàng đầu. (Ảnh: Reuters)

Trong các cuộc thăm dò được thực hiện gần cuộc bầu cử trong các năm bầu cử tổng thống khác kể từ năm 1996, khoảng 38% đến 44% cử tri đánh giá quan điểm của các ứng cử viên về kinh tế là cực kỳ quan trọng đối với lá phiếu của họ. Một nửa số lượt đánh giá này đến từ các cuộc thăm dò vào tháng 9 hoặc tháng 10, sát thời điểm diễn ra ngày bỏ phiếu.

Các vấn đề tiếp theo

Xếp ngay dưới kinh tế là các vấn đề về dân chủ, an ninh Quốc gia, và lựa chọn Thẩm phán Tòa án Tối cao.

Theo đó, khoảng 41% đến 49% cử tri cho rằng 4 vấn đề sau đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với lá phiếu của họ, bao gồm nền dân chủ ở Mỹ, khủng bố và an ninh quốc gia, loại thẩm phán Tòa án Tối cao mà các ứng cử viên sẽ chọn nếu họ trở thành tổng thống, và vấn đề nhập cư.

Khoảng 31% đến 38% coi 10 vấn đề sau là vô cùng quan, bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe, chính sách súng đạn, phá thai, thuế, tội phạm, sự phân phối thu nhập và của cải ở Mỹ, thâm hụt ngân sách liên bang, các vấn đề đối ngoại, và tình hình Trung Đông giữa Israel và Palestine.

Nhập cư cũng là một trong những vấn đề được quan tâm trong cuộc bầu cử năm nay. (Ảnh: NPR)

Đới 5 vấn đề tiếp theo, bao gồm chính sách năng lượng, quan hệ với Nga, quan hệ chủng tộc, quan hệ với Trung Quốc và thương mại với các quốc gia khác, chỉ khoảng 23% đén 27% người được hỏi coi đây là những vấn đề “vô cùng quan trọng”,

Hai vấn đề khác bao gồm biến đổi khí hậu và quyền chuyển giới lần lượt là ưu tiên được đối với khoảng 21% và 18% cử tri.

Khác biệt giữa hai đảng

Quan điểm giữa các cử tri của 2 đảng về những vấn đề ưu tiên trong cuộc bầu cử năm nay cũng có sự khác biệt.

Trong đo, 66% cử tri Cộng hòa và các cử tri độc lập có khuynh hướng Cộng hòa đánh giá kinh tế là vô cùng quan trọng đối với lá phiếu của họ. Mặt khác, chỉ có khoảng 36% cửtri Dân chủ và các cử tri độc lập có khuynh hướng Dân chủ hơn có đánh giá tương tự.

Kinh tế là vấn đề hàng đầu đối với cử tri Cộng hòa, nhưng nó không nằm trong top 5 vấn đề quan trọng nhất của cử tri Dân chủ. Thực tế, đối với các cử tri Cộng hoà và Dân chủ, danh sách 5 vấn đề ưu tiên có sự khác biệt rõ rệt.

Đối với đảng Dân chủ, những vấn đề họ quan tâm là nền dân chủ của Mỹ, việc bầu thẩm phán Toà án Tối cao, quyền phá thai của phụ nữ, chăm sóc sức khoẻ và giáo dục. Trong khi đó, đảng Cộng hoà đang tập trung vào vấn đề nhập cư, khủng bố và an ninh quốc gia, tội phạm và thuế.

Sự khác biệt giữa hai đảng về việc đánh giá kinh tế là vô cùng quan trọng là một sự tương phản rõ rệt so với năm 2008, khi đây là vấn đề được cả hai đảng đánh giá cao nhất.

Lợi thế của 2 ứng viên

Tính đến thời điểm hiện tại, các cử tri đang đánh giá ông Trump tốt hơn so với bà Harris trong cách xử lý các vấn đề kinh tế (54%), nhập cư (54%) và đối ngoại (52%). Mặt khác, bà Harris lại được tín nhiệm hơn so với ông Trump khi nhắc tới biến đổi khí hậu (61%), phá thai (56%) và chăm sóc sức khỏe (54%). Về vấn đề quản lý súng đạn, cả ông Trump và bà Harris chưa tạo được ấn tượng đối với cử tri.

Như dự đoán, cử tri của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ ủng hộ mạnh mẽ ứng cử viên của đảng mình để xử lý từng vấn đề. Đa số cử tri Dân chủ, dao động từ 88% đến 97%, cho rằng bà Harris sẽ tốt hơn về tất cả các vấn đề được đề cập.

Trong khi đó, đánh giá của cử tri Cộng hòa về khả năng xử lý các vấn đề của ông Trump lại có sự khác biệt. Cụ thể, khoảng 97% ủng hộ cách ông giải quyết vấn đề nhập cư và kinh tế, 69% đối với biến đổi khí hậu và 78% đối với phá thai. 1/4 cử tri Cộng hòa cho rằng bà Harris sẽ làm tốt hơn về vấn đề biến đổi khí hậu và 16% nói điều tương tự về phá thai. Ngược lại, chưa tới 11% cử tri Dân chủ cho rằng ông Trump sẽ làm tốt hơn bà Harris về bất kỳ vấn đề nào.

Cử tri của cả hai đảng đều khẳng định mạnh mẽ rằng họ ủng hộ ứng cử viên của đảng mình về những vấn đề quan trọng nhất. Trong đó, 95% cử tri Cộng hòa tán thành với những gì ông Trump đang làm. Về phía đảng Dân chủ, 92% cử tri bày tỏ quan điểm tương tự với bà Harris.

So với kết quả thăm dò hồi tháng 6, bà Harris đang nhận được nhiều sự ủng hộ hơn so với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Thời điểm ấy, 37% cử tri nói rằng họ đồng tình với ông Biden về những vấn đề được quan tâm. Trong khi đó, đánh giá của ông Trump hầu như không thay đổi kể từ tháng 6.