Những thói quen lái xe gây nguy hiểm của tài xế Việt

(VTC News) -

Vượt những giây cuối của đèn vàng

Đèn tín hiệu giao thông được sinh ra nhằm giúp giao thông an toàn hơn, có trật tự và giảm ùn tắc. Tuy nhiên, một số tài xế có thói quen vượt đèn đỏ ở những giây cuối cùng của đèn vàng. Hành vi này giúp họ đi nhanh hơn chỉ mấy chục giây nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông. Vì lúc này tài xế sẽ phải tăng tốc hơn bình thường.

Đi xe ngược chiều

Không chỉ vi phạm luật giao thông, lái xe ngược chiều còn rất nguy hiểm. Hành vi lái xe ngược chiều đặc biệt nguy hiểm khi chạy trên đường cao tốc vốn có lưu lượng giao thông hoạt động với tốc độ cao.

Vừa lái xe vừa dùng điện thoại

Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại gây nguy hiểm cho chính người lái. (Ảnh minh họa)

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, điện thoại trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Để tiết kiệm thời gian, nhiều tài xế tranh thủ sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Hành vi này khiến người lái mất tập trung, không thể phản ứng kịp thời trước các tình huống bất ngờ.

Nhiều tài xế mải dùng điện thoại dẫn tới quên dừng đèn đỏ, không xi nhan khi rẽ, qua đường không quan sát...dẫn tới tai nạn nghiêm trọng.

Đi sai làn đường

Nhiều tuyến đường đã phân rõ làn cho các loại xe khác nhau, song nhiều tài xế vẫn cố tình đi sai làn. Không ít người cố tình lấn làn để thoát khỏi ùn tắc hoặc đơn giản là đi nhanh hơn, gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Dùng đèn pha bừa bãi

Sử dụng đèn chiếu xa không cần thiết có thể làm mù các phương tiện đi ngược chiều, dẫn đến va chạm. Đèn pha là để giúp người lái quan sát tốt hơn khi đi trên đường vắng không có đèn chiếu sáng. Do đó, tài xế nên hạ đèn cos khi có xe đi ngược chiều nhằm tránh đưa người khác vào tình uống nguy hiểm.

Không thắt dây an toàn

Dây đai an toàn là một trong những tính năng cơ bản mà hầu hết mọi ô tô đều có. Một số ô tô hiện đại thậm chí còn có tính năng nhắc báo quên thắt đai an toàn. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn lười thắt dây an toàn.

Hành vi này đặc biệt nguy hiểm nếu xảy ra tai nạn. Nếu không thắt dây an toàn, tài xế có thể bị va đập vào bảng táp lô, vô lăng, kính chắn gió.

Bên cạnh đó, khi vào cua hoặc phanh gấp, nếu không thắt dây an toàn, tài xế theo quán tính sẽ nhao về phía trước hoặc văng sang phải, sang trái, khiến tay tỳ vào vô lăng, dẫn đến tình huống khó xử lý.

Bấm còi inh ỏi

Đây là một trong những thói xấu khó bỏ của nhiều tài xế Việt. Nhiều người không thể đợi phương tiện phía trước lưu thông đã sẵn sàng bấm còi inh ỏi. Đôi lúc, các tai nạn xảy ra từ thói quen này.