Những ‘siêu dự án’ ven biển Đà Nẵng đắp chiếu cả chục năm

Cũng trên tuyến đường Trường Sa - Võ Nguyên Giáp còn có 2 “siêu dự án” là Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ven biển Đà Nẵng (The Song - Danang Beach Villas) và Dự án Hòn Ngọc Á Châu. The Song - Danang Beach Villas có tổng diện tích 12ha, tổng vốn đầu tư 110 triệu USD, do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án khởi công tháng 5/2010, dự kiến đi vào hoạt động năm 2014.