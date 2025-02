Những sao nữ Việt từng công khai người yêu đồng giới

(VTC News) -

"Anh vẫn mong muốn được nắm tay em, dìu dắt em, yêu thương em, bảo vệ em cho đến khi già đi và không còn ở đây nữa. Ngày này và người con gái này đang đứng trước mặt anh sẽ là điều anh muốn ghi nhớ suốt đời. Anh yêu em", Vũ Cát Tường nghẹn ngào nói trong lễ thành đôi với vũ công Thu Trang chiều 12/2.

Trong buổi lễ ấm cúng với 100 khách mời, mọi người đều xúc động khi nhìn cặp đôi trao lời hẹn ước yêu thương.

Trước Vũ Cát Tường, một số nữ nghệ sỹ Việt đã công khai giới tính thật và người yêu đồng giới với người hâm mộ.

Vũ Cát Tường và bạn đời Thu Trang.

Phương Uyên - Thanh Hà

Chuyện tình cảm của ca sỹ Thanh Hà và nhạc sỹ Phương Uyên cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Trước khi gắn bó, Thanh Hà từng kết hôn và có một con gái, còn Phương Uyên rất kín tiếng về chuyện tình cảm.

Thanh Hà từng chia sẻ, mối quan hệ giữa Phương Uyên và con gái riêng của cô rất tốt đẹp. Cả hai tỏ ra thoải mái mỗi khi gặp nhau, nói chuyện, đi ăn cùng nhau.

Tháng 9/2022, cặp đôi kết hôn tại Mỹ dưới sự chúc phúc của người thân và đồng nghiệp. Kể từ đó, họ luôn song hành với nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Phương Uyên - Thanh Hà làm đám cưới vào năm 2022.

Đến với nhau ở độ tuổi ngoài 50 nhưng tình cảm của Thanh Hà và Phương Uyên vẫn mặn nồng như nhiều cặp đôi trẻ. Từ khi kết hôn, họ cùng tận hưởng cuộc sống lãng mạn, luôn quấn quýt bên nhau. Bên Phương Uyên, Thanh Hà thấy mình như trẻ con, nũng nịu và được yêu chiều.

Trưởng nhóm Ba Con Mèo trước nay kín tiếng, kiệm lời nhưng luôn chu đáo với bạn đời. Phương Uyên luôn dành cho Thanh Hà những lời khen ngợi từ ngoại hình, giọng hát đến tính cách. Khán giả dễ dàng nhận thấy giọng ca "Mong manh tình về" tươi trẻ và nhiều năng lượng hơn so với trước. Thậm chí, Thanh Hà còn được nhận xét là "như cô gái tuổi đôi mươi".

Cặp đôi như "hình với bóng" sau khi kết hôn.

Sau 3 năm về chung một nhà với Thanh Hà, Phương Uyên trải lòng về hôn nhân: "Cuộc sống hôn nhân không dễ dàng, nó cần sự thấu hiểu và bao dung, để làm được điều đó ta cần có thời gian và tình yêu đủ lớn để bước qua, phải lột cả chục lớp bụi của quá khứ để thấy được sự tinh khiết của nó, ở đó ta thấy rõ bản chất thật sự của tình yêu, là niềm tin và không từ bỏ".

Miko Lan Trinh - Kenji

Ca sỹ, MC Miko Lan Trinh sinh năm 1987. Vào tháng 8/2020, Miko Lan Trinh gây xôn xao khi công khai tình cảm với người yêu đồng giới - Kenji.

Người yêu của Miko Lan Trinh là một đạo diễn, kém cô 5 tuổi. Họ gặp nhau trong một lần hợp tác quay MV và dần nảy sinh tình cảm.

Miko Lan Trinh công khai hẹn hò người yêu chuyển giới.

Thời điểm công khai tình yêu, cặp đôi nhận không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Tuy nhiên, cả hai vẫn nắm tay nhau vượt qua mọi lời chỉ trích và không ngại chứng minh tình cảm của mình dành cho đối phương.

Từ khi yêu nhau, Kenji đóng vai trò quan trọng trong công việc của Miko Lan Trinh, giúp cô sắp xếp thời gian biểu và định hướng công việc. Nữ ca sỹ từng nói, với sự hỗ trợ của bạn đời, công việc của cô trở nên suôn sẻ hơn.

Sau gần 5 năm công khai yêu đương, cặp đôi vẫn luôn được khán giả yêu mến. Miko Lan Trinh cho biết cô và người yêu đã đính hôn, chung sống cùng nhau và xưng hô là "vợ - chồng". Dù ở đâu, cặp đôi luôn luôn kề cạnh nhau như hình với bóng, không ngại thể hiện tình cảm qua những hành động thân mật.

Vướng phải nhiều sóng gió nhưng cả hai vẫn nắm tay nhau.

Tháng 12/2024, cặp đôi vướng tin đồn chia tay. Lý do là Miko Lan Trinh xóa thông tin của người yêu ở phần liên hệ công việc. Ngoài ra, hai người cũng ít xuất hiện cùng nhau hoặc tương tác trên mạng xã hội.

Trước những bàn tán, Miko Lan Trinh cho biết cô và Kenji vẫn bình thường. Hai người chỉ đang điều chỉnh hoạt động trên mạng xã hội sau những sóng gió, ồn ào thời gian qua.

Misthy - Bank

MisThy (Lê Thy Ngọc) sinh năm 1995, là streamer, YouTuber đình đám với 6,4 triệu người đăng ký. Sau hơn 8 năm làm nghề, cô đã trưởng thành và trở thành một trong những nữ streamer hàng đầu Việt Nam.

Misthy hiện là streamer hàng đầu Việt Nam.

Khi tham gia Chị đẹp đạp gió 2024, chuyện tình của Misthy với người yêu đồng giới được cư dân mạng quan tâm. Bạn gái của Misthy là Bank, người luôn đồng hành với nữ streamer trong công việc và cuộc sống.

Bank tên đầy đủ là Hoàng Diệp Anh, sinh năm 1998 tại Hà Nội, kém Misthy 3 tuổi. Bank cũng là streamer có tiếng, sở hữu trang cá nhân với hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Cặp đôi bắt đầu biết đến nhau trong một lần đăng ảnh "thả thính" trên nhóm chung. Sau đó, họ bắt đầu trò chuyện qua mạng xã hội. Khi ra Hà Nội chơi, Misthy mới gặp mặt Bank.

Chuyện tình yêu của Misthy với người yêu đồng giới được khán giả ủng hộ.

Thời gian đó, cặp đôi thỉnh thoảng livestream cùng nhau. Mỗi lần lên sóng, họ đều thể hiện những khoảnh khắc tình tứ, thân mật khiến người hâm mộ phát sốt.

Đến tháng 8/2022, Misthy mới lần đầu chia sẻ về mối quan hệ với Bank. Cô thừa nhận cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau.

Từ đó đến nay, hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau như hình với bóng. Họ livestream chung, cùng nhau tham gia các sự kiện, không ngại thể hiện tình cảm trước công chúng.

Khi Misthy tham gia Chị đẹp đạp gió 2024, Bank cũng là người luôn theo sát, hỗ trợ cho người yêu trong từng công diễn. Ngoại hình xinh đẹp, xứng đôi cùng cử chỉ thân mật khiến cặp đôi nhận được sự yêu mến, ủng hộ từ người hâm mộ.

Gil Lê - Xoài Non

Gil Lê có tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Là một nghệ sỹ đa năng, Gil nhanh chóng ghi dấu ấn với hình ảnh phi giới tính.

Xoài Non (tên thật là Phạm Thùy Trang) sinh năm 2002, là hot girl, diễn viên có 2,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Gil Lê thoải mái thể hiện tình cảm với bạn gái hot girl.

Trước khi đến với Gil Lê, Xoài Non từng kết hôn với streamer Xemesis. Sau đổ vỡ hôn nhân, cô tập trung cho công việc kinh doanh, livestream bán hàng.

Hồi tháng 8/2024, Xoài Non và Gil Lê lộ video hôn nhau nhưng không lên tiếng trước các đồn đoán của dân mạng. Họ không xác nhận hay phủ nhận tin hẹn hò mà thoải mái ở bên nhau, chia sẻ các khoảnh khắc thân thiết, công khai sánh đôi dự các sự kiện.

Hiện cả Xoài Non và Gil Lê đều đã dắt nhau về ra mắt gia đình. Trong bộ ảnh gia đình của Xoài Non, Gil Lê cũng góp mặt. Giọng ca 9x thậm chí còn gọi bố của Xoài Non là "ba".

Họ dành cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ.

