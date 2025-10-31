Những người làm bạn với chuột gián, lội bùn độc khơi thông cống ngầm Hà Nội

Duy tu hệ thống cống ngầm là nhiệm vụ cấp thiết trên toàn thành phố Hà Nội để phòng ngừa ngập úng. Bất chấp thời tiết đang chuyển lạnh, những công nhân của Xí nghiệp thi công cơ giới xây lắp - Công ty Thoát nước Hà Nội vẫn triển khai thiết bị trên tuyến đường Quần Ngựa, ngâm mình dưới lòng cống ngầm để đảm bảo dòng chảy thông suốt.
Ca làm việc hôm nay của tổ 7 người có nhiệm vụ chính là nạo vét và khơi thông đoạn cống bị tắc nghẽn tại tuyến thoát nước ngầm đường Quần Ngựa.
Tổ trưởng Nguyễn Văn Phúc chốt lại phương án làm việc và lưu ý kỹ càng các công nhân trước khi xuống cống. Với môi trường làm việc lạnh lẽo, ngột ngạt và độc hại, mỗi lời dặn dò đều là quy tắc an toàn quan trọng nhất. "Dưới đó nhớ quan sát khí độc, đồng đội phải cảnh giới liên tục. Nếu thấy khó thở hay có vật sắc nhọn, phải báo hiệu ngay để rút lên", ông Phúc nhắc nhở.
Trong môi trường chật hẹp, thiếu ánh sáng, mỗi bước đi đều phải rất cẩn thận. Các công nhân bám vào thành cống, dò đi từng bước bởi dưới chân họ có thể có các vật sắc nhọn như kim tiêm, cọc sắt... Các vật này có thể gây phơi nhiễm bệnh nếu dẫm phải.
Cống ngầm chỉ rộng 1,5m buộc công nhân phải luồn mình xuống, làm việc trong tư thế khom lưng, gập gối suốt nhiều giờ giữa không gian chật hẹp. Họ phải hít thở trong môi trường khí độc nồng nặc, hôi tanh của các loại chất thải.
Một đoạn cống ngầm dài ngổn ngang đủ loại rác thải sinh hoạt, che kín cả lối đi.
"Dưới này đủ mọi thứ rác rưởi mà mọi người vứt xuống, từ băng vệ sinh, bao cao su, kim tiêm tới cả chất thải của con người. Những ngày đầu làm việc, mình thấy buồn nôn lắm. Lâu dần guồng quay công việc cũng cuốn đi nỗi sợ hãi đó", công nhân Nguyễn Duy Thịnh chia sẻ.
Hai công nhân cùng nhau làm việc, tay dò dẫm trong bùn đen để tìm và phá những khối tắc nghẽn, sau đó đưa ống dẫn tới khu vực đó để hút lên xe. Tình đồng đội là sức mạnh giúp họ vượt qua môi trường khắc nghiệt.
Dù đã trang bị lớp khẩu trang kháng khuẩn, nhưng việc tiếp xúc với khí thải dưới cống trong thời gian lâu cũng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người thợ. Vì vậy, sau 2 giờ làm việc, các công nhân lên nghỉ giải lao bởi phía dưới cống "ngột ngạt, khó thở lắm".
Làm việc dưới lòng cống là đối mặt với nguy hiểm rình rập, đặc biệt khi thời tiết thay đổi đột ngột. Ông Nguyễn Văn Phúc nhớ lại: "Có lần các công nhân đang thi công dưới lòng cống, chui sâu vào tới 30m thì bất ngờ có trận mưa lớn đổ xuống, nước trong cống dâng nhanh khủng khiếp. Anh em gấp rút bò ra miệng cống, có người đã uống vài ngụm nước thải trước khi ra tới nơi".
"Trong lòng cống chỉ có chúng tôi với gián, chuột. Nhiều người thường so sánh chúng tôi với chuột cống. Biết là nói đùa thôi nhưng cũng thấy hơi chạnh lòng. Ngày trước có cậu chia tay bạn gái, vì cô ấy biết bạn trai làm công nhân dưới cống ngầm", anh Nguyễn Hải Nam chia sẻ. Bất chấp tất cả, họ vẫn miệt mài với công việc dưới lòng cống ngầm để đảm bảo dòng chảy thông suốt.
Sau 4 giờ làm việc miệt mài, khi dòng chảy được khơi thông, chất thải được hút lên xe cũng là lúc các công nhân kết thúc ca làm việc và ra khỏi cống.
Chiếc xe hút chất thải rời đi, mang theo cả nỗi nhọc nhằn của đội công nhân. Dòng chảy đã được khơi thông, khép lại một ngày làm việc thầm lặng của những người giữ mạch cống ngầm cho Thủ đô.
