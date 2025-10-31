Những người làm bạn với chuột gián, lội bùn độc khơi thông cống ngầm Hà Nội

"Trong lòng cống chỉ có chúng tôi với gián, chuột. Nhiều người thường so sánh chúng tôi với chuột cống. Biết là nói đùa thôi nhưng cũng thấy hơi chạnh lòng. Ngày trước có cậu chia tay bạn gái, vì cô ấy biết bạn trai làm công nhân dưới cống ngầm", anh Nguyễn Hải Nam chia sẻ. Bất chấp tất cả, họ vẫn miệt mài với công việc dưới lòng cống ngầm để đảm bảo dòng chảy thông suốt.