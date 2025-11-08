Những màu sơn tường được ưa chuộng nhất hiện nay

(VTC News) -

Những năm gần đây, khi xu hướng thiết kế nội thất hướng tới sự tinh tế, bền vững và tính cá nhân hóa, màu sơn tường cũng không nằm ngoài cuộc chơi của xu hướng. Việc chọn màu sơn phù hợp không chỉ làm đẹp ngôi nhà mà còn ảnh hưởng lớn tới cảm giác, ánh sáng và phong cách tổng thể của không gian sống.

Vì sao nên chọn màu sơn phù hợp cho ngôi nhà?

Việc chọn màu sơn phù hợp cho ngôi nhà không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc và chất lượng sống của gia chủ. Màu sơn tạo ấn tượng về phong cách, giúp không gian trở nên hài hòa, rộng rãi hoặc ấm cúng tùy theo mục đích sử dụng.

Nếu chọn đúng màu, căn nhà có thể trở nên sáng sủa hơn, dễ chịu hơn và phản ánh rõ cá tính của chủ nhân. Ngược lại, màu sơn quá chói hoặc không phù hợp với ánh sáng, nội thất có thể khiến không gian bí bách, thiếu hài hòa.

Những màu sơn tường được ưa chuộng nhất

Màu trắng

Sơn tường màu trắng luôn được ưa chuộng. (Ảnh: Christopher Lee Foto)

Màu trắng nằm trong danh sách lựa chọn hàng đầu của nhiều gia chủ nhờ khả năng làm nổi bật nội thất và tạo cảm giác rộng rãi cho căn nhà. Màu trắng mang đến sự thanh lịch và dễ phối hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Màu be và kem

Màu be và kem được yêu thích nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng và có thể kết hợp linh hoạt. Hai gam màu này giúp không gian trở nên hài hòa, phù hợp với phong cách hiện đại, tối giản.

Tông đất

Các tông màu lấy cảm hứng từ đất nâu đất, đất nung... đang chiếm vị trí nổi bật trong xu hướng màu được ưa chuộng vì đem lại cảm giác “ấm”, “tĩnh” và dễ chịu.

Đặc biệt trong không gian sống tại châu Á – nơi ánh sáng, nhiệt độ và vật liệu nội thất thường mang yếu tố gỗ/nhiệt đới, tông đất dễ kết hợp với gỗ tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi và sang trọng.

Màu hồng pastel

Màu hồng pastel có vẻ đẹp nhẹ nhàng. (Ảnh: Printest)

Hồng pastel đang trở thành một trong những gam màu sơn được ưa chuộng nhất hiện nay nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế và hiện đại. Không quá rực rỡ như hồng đậm, sắc hồng pastel mang lại cảm giác dịu mắt, tạo không gian ấm áp và dễ chịu cho ngôi nhà.

Màu hồng pastel đặc biệt phù hợp với những gia chủ yêu thích phong cách tối giản, lãng mạn hoặc muốn mang hơi hướng Bắc Âu vào không gian sống. Khi kết hợp với trắng, be hoặc xám nhạt, hồng pastel giúp căn phòng thêm sang trọng và rộng thoáng hơn.

Màu xám ghi

Màu xám ghi được xem là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách hiện đại. Gam màu trung tính này giúp căn phòng thời thượng và có chiều sâu.

Theo các chuyên gia, dù chọn màu sơn nào, gia chủ cũng cần đảm bảo phù hợp với phong cách tổng thể, diện tích và ánh sáng. Mỗi phòng có thể có gam màu riêng song vẫn nên có tông màu chủ đạo để tạo sự liên kết không gian.