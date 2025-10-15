6 sai lầm thường gặp khi sơn nhà

(VTC News) -

Sơn nhà là bước quan trọng giúp hoàn thiện không gian sống, tạo vẻ đẹp thẩm mỹ và bảo vệ công trình trước tác động của thời tiết. Tuy nhiên, không ít người mắc phải những sai lầm trong quá trình sơn, khiến lớp sơn nhanh xuống cấp, bong tróc hoặc không đạt được màu sắc như mong muốn.

Sau đây là những sai lầm phổ biến cần tránh khi sơn nhà:

Không xử lý bề mặt tường

Đây là một trong sai lầm phổ biến nhưng rất nhiều người bỏ qua. Nếu tường còn bụi bẩn, dầu mỡ, nấm mốc hay chưa khô hoàn toàn, lớp sơn sẽ không bám chắc, dễ bị phồng rộp và bong tróc sau một thời gian ngắn.

Vì vậy, trước khi sơn, cần làm sạch bề mặt, cạo bỏ lớp sơn cũ (nếu có), xử lý các vết nứt và đảm bảo tường thật khô.

Không xử lý bề mặt tường sẽ khiến lớp sơn nhanh bong tróc. (Ảnh minh họa)

Không sử dụng sơn lót

Một số gia chủ bỏ qua lớp sơn lót để tiết kiệm chi phí và thời gian. Tuy nhiên, việc thiếu lớp sơn lót sẽ khiến sơn phủ nhanh xuống cấp. Sơn lót liên kết giữa lớp sơn phủ và bề mặt tường, giúp kháng kiềm, tăng cường độ bám dính. Nhờ đó, lớp sơn phủ lên màu chuẩn và đều hơn.

Chọn sơn kém chất lượng

Để tiết kiệm chi phí, nhiều người có xu hướng chọn sơn rẻ nhưng điều này có thể dẫn đến tốn kém hơn về sau. Sơn kém chất lượng dễ bị phai màu, ố vàng hoặc bong tróc chỉ sau vài tháng.

Ngoài ra, mỗi không gian cần loại sơn phù hợp: sơn nội thất cho không gian trong nhà, sơn ngoại thất cho tường ngoài trời – vốn phải chịu mưa nắng, độ ẩm cao. Vì vậy, nên chọn sản phẩm chính hãng từ thương hiệu uy tín, đồng thời đọc kỹ thông tin kỹ thuật để chọn đúng loại sơn phù hợp với mục đích sử dụng.

Không tuân thủ quy trình sơn

Một lỗi phổ biến khác là sơn quá dày hoặc không để lớp sơn khô hoàn toàn trước khi sơn lớp tiếp theo. Việc này khiến lớp sơn bị nhăn, không đều màu hoặc bong tróc sau khi khô. Tốt nhất, nên sơn từ 2–3 lớp mỏng thay vì một lớp dày, đồng thời chờ ít nhất 2–4 giờ giữa mỗi lớp tùy theo hướng dẫn của nhà sản xuất và điều kiện thời tiết.

Sơn trong điều kiện thời tiết không phù hợp

Sơn trong lúc trời quá ẩm, mưa hoặc nắng gắt, sơn sẽ khó khô đúng cách, dễ xuất hiện vết loang màu. Thời điểm lý tưởng để sơn là khi trời khô ráo, nhiệt độ từ 25 – 35 độ C, độ ẩm dưới 80%.

Vào mùa mưa, nên theo dõi dự báo thời tiết để tránh việc sơn bị hư hỏng do thấm nước.

Không thử màu sơn trước khi thi công

Nhiều gia chủ chỉ chọn màu qua bảng mẫu, nhưng ánh sáng tự nhiên và ánh sáng trong nhà có thể khiến màu thực tế khác xa mong đợi.

Vì vậy, nên sơn thử một mảng nhỏ trên tường để kiểm tra trước khi sơn toàn bộ. Điều này giúp điều chỉnh màu phù hợp với phong cách, nội thất và ánh sáng của không gian.