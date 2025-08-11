Những lý do gây khó khăn khi bán nhà

(VTC News) -

Một trong những điều khiến nhà đầu tư bất động sản không mong muốn là cảnh rao bán nhà mãi vẫn ế. Trên thực tế, nhiều trường hợp khó khăn khi bán nhà, chủ nhân không ngờ tới. Dưới đây là những lý do phổ biến khiến bất động sản rơi vào cảnh ế ẩm:

Giá quá cao

Giống như bất kỳ một sản phẩm nào có thể mua bán, giá nhà rất quan trọng khi quyết định rao bán. Theo các chuyên gia bất động sản, việc đặt giá nhà quá cao khiến những khách hàng tiềm năng nản chí. Một số gia chủ nâng giá nhà lên cao để có dư địa thương lượng. Tuy nhiên, điều này trở thành rào cản giới hạn người mua tiếp cận ngôi nhà. Vì vậy, trước khi bán nên tham khảo giá nhà xung quanh để định giá ngôi nhà hợp lý.

Nhà xuống cấp

Khi mua, ai cũng muốn sở hữu căn nhà đẹp, tiện nghi với mức giá phù hợp. Nếu ngôi nhà đã xuống cấp nhiều hạng mục sẽ khiến người mua e dè dù mức giá phải chăng.

Do đó, nên sửa chữa, làm mới ngôi nhà nếu cần để đảm bảo tài sản có giá trị cao khi khách đến xem. Một số mẹo giúp căn nhà thêm sức sống mà không tốn nhiều chi phí như bổ sung thêm cây xanh, lắp thêm đèn tăng ánh sáng...

Nhà xuống cấp là lý do khiến khách hàng e dè khi mua. (Ảnh minh họa)

Vị trí không tốt

Vị trí tác động không nhỏ đến giá trị của ngôi nhà. Bất động sản ở khu vực xa trung tâm thành phố, xa khu vực đông dân cư thường gặp nhiều thách thức hơn so với khu vực thuận tiện.

Nhà dù đẹp nhưng giao thông không thuận tiện, xa trường học, bệnh viện, chợ...cũng là điểm trừ khiến khách hàng e dè.

Thời điểm không phù hợp

Ở thời điểm thị trường bất động sản trầm lắng, việc bán nhà có thể gặp nhiều khó khăn. Do vậy, lựa chọn thời điểm phù hợp để rao bán rất quan trọng, giúp tối ưu hóa giá bán và rút ngắn thời gian giao dịch.

Tuy nhiên, không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, bởi thời điểm tốt nhất phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Cảm xúc chi phối

Trong quá trình đàm phán giao dịch, không nên để cảm xúc chi phối. Hãy cố gắng loại bỏ những dấu ấn cá nhân như ảnh gia đình, đồ lưu niệm, hay những vật dụng mang đậm dấu ấn cá nhân. Thay vào đó, tập trung tạo nên không gian trung lập, phù hợp với thị hiếu của nhiều khách hàng.

Nên nhớ rằng mục tiêu là bán nhà, vì vậy cần tập trung vào việc tạo ấn tượng tốt với người mua và sẵn sàng thỏa hiệp.