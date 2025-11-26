Những loại cây cho bóng mát, ít rụng lá thích hợp trồng trước nhà

(VTC News) -

Trong thiết kế cảnh quan nhà ở, lựa chọn cây trồng phía trước không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ mà còn liên quan đến phong thủy, độ sạch sẽ và sự thuận tiện khi chăm sóc. Nhiều gia đình ưu tiên các loại cây có bóng mát rộng, ít rụng lá để hạn chế việc quét dọn hằng ngày và giữ cho mặt tiền luôn thông thoáng, gọn gàng.

Dưới đây là những loại cây lý tưởng nhất để trồng trước nhà, vừa cho bóng mát, ít rụng lá lại dễ chăm sóc.

Cây giáng hương

Cây giáng hương cho tán rộng, tỏa bóng mát rất rộng, thích hợp trồng trước cửa nhà, sân vườn. Cành lá giáng hương không quá um tùm, hoa nở vàng rực, tạo cảnh quan đẹp mắt. Cây có khả năng chống sâu bệnh và phát triển tốt ở nhiều môi trường sống khác nhau.

Cây bằng lăng

Bằng lăng cho tán lá rộng, hoa tím nổi bật, đồng thời giúp lọc không khí, làm không gian thoáng mát. Lá bằng lăng chủ yếu rụng vào mùa thu nên không mất quá nhiều công sức để quét lá.

Thuộc cây thân gỗ, cao khoảng 10 - 15 mét, phân nhiều nhánh, phù hợp trồng ở khoảng sân trước nhà.

Cây lộc vừng

Lộc vừng được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ tán rộng, lá bền và rất ít rụng theo mùa. Cây sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, ít sâu bệnh và có tuổi thọ cao.

Hoa lộc vừng màu đỏ rủ xuống thành chùm dài rất đẹp, mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng. Dáng cây thanh thoát, dễ uốn tỉa giúp mặt tiền nhà thêm phần sang trọng.

Cây bàng Đài Loan

Cây bàng Đài Loan có hệ tán tầng đẹp mắt, lá nhỏ, dày và rụng ít, giúp giảm thiểu công chăm dọn. Ngoài ra, bàng Đài Loan cũng dễ trồng, chịu nắng tốt và gần như không gặp sâu bệnh.

Cây vú sữa

Vú sữa được nhiều gia đình yêu thích vì vừa cho bóng mát vừa có quả. Lá vú sữa dày, ít rụng, giúp sân nhà luôn sạch sẽ. Cây cũng có khả năng điều hòa nhiệt độ, tạo bóng râm lý tưởng trong những ngày nắng nóng.

Cây sứ đại

Sứ đại có tán lá lớn, hoa trắng thơm và rụng lá chủ yếu theo mùa khô. Tuy rụng lá theo chu kỳ, nhưng tần suất ít hơn nhiều so với các loại cây lớn khác.

Cây phù hợp trồng trước nhà để tạo bóng râm mát, đặc biệt hợp với phong cách nhà vườn hoặc biệt thự sân rộng.