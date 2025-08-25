Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975

Quang cảnh Lễ mít tinh, duyệt binh, diễu hành kỷ niệm 30 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong sáng 2/9/1975. Hơn 400.000 người dân và chiến sĩ cùng hơn 600 đại biểu quốc tế tham dự