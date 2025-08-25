Tin nóng

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975

Thứ Hai, 25/08/2025 18:27:00 +07:00

Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 là dấu mốc lịch sử khẳng định niềm tự hào, ý chí độc lập, thống nhất và quyết tâm xây dựng đất nước đi lên CNXH.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 1

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đọc diễn văn kỷ niệm 30 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 2

Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm 30 năm Quốc khánh (2/9/1975).

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 3

Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt đội ngũ các đơn vị tham gia lễ duyệt binh.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 4

Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt đội ngũ các đơn vị Lực lượng vũ trang tại lễ duyệt binh.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 5

Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt đội ngũ các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia lễ duyệt binh.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 6

Ngày 2/9/1975, các lực lượng vũ trang Nhân dân và hàng vạn nhân dân Thủ đô dự lễ mít tinh, duyệt binh và diễu hành chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 7

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chào đón các đoàn duyệt binh, diễu hành qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 8

Quang cảnh Lễ mít tinh, duyệt binh, diễu hành kỷ niệm 30 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong sáng 2/9/1975. Hơn 400.000 người dân và chiến sĩ cùng hơn 600 đại biểu quốc tế tham dự

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 9

Xe tăng thiết giáp của Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu hành qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 10

Các khí tài quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu qua lễ đài trong sáng 2/9/1975.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 11

Khí tài quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu qua lễ đài trong sáng 2/9/175.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 12

Bộ đội tên lửa diễu qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 13

Khối tên lửa phòng không không quân diễu hành qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 14

Bộ đội tên lửa diễu qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 15

Bộ đội pháo binh diễu qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 16

Các đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 17

Quảng trường Ba Đình trong sáng 2/9/1975.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 18

Bộ đội pháo cao xạ diễu qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 19

Các chiến sỹ hải quân diễu hành qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 20

Khối học viên các trường quân sự diễu qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 21

Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm 30 năm Quốc khánh (2/9/1975).

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 22

Các nữ quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lễ diễu binh.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 23

Khối nữ chiến sỹ thông tin tại lễ duyệt binh.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 24

Các đơn vị Công an Nhân dân diễu qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 25

Khối nam sĩ quan Công an Nhân dân diễu qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 26

Khối nữ Công an Nhân dân tham dự lễ duyệt binh, diễu hành sáng 2/9/1975.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 27

Các đơn vị dân quân tự vệ diễu hành qua lễ đài tại lễ mít tinh, duyệt binh và diễu hành chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 28

Các khối quần chúng tham dự lễ mít tinh, duyệt binh, diễu hành.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 29

Các lão dân quân tự vệ tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình năm 1975.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 30

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chào đón các đơn vị tham gia duyệt binh, diễu hành kỷ niệm 30 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 31

Các tầng lớp Nhân dân Thủ đô diễu hành qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 32

Khối quần chúng diễu hành qua lễ đài trong sáng 2/9/1975.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 33

Khối quần chúng diễu hành qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 34

Các tầng lớp Nhân dân tham gia lễ duyệt binh, diễu hành qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 35

Khối quần chúng diễu hành qua lễ đài.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 36

Khối xe tăng thiết giáp diễu hành trên các tuyến phố Hà Nội trong sáng 2/9/1975.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 37

Xe tăng thiết giáp diễu hành trên các tuyến phố Thủ đô.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 38

Các đơn vị quân đội diễu hành trên tuyến phố Thủ đô trong sáng 2/9/1975.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 39

Các đơn vị quân đội diễu hành qua khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 40

Các khối quần chúng diễu hành trên đường phố Hà Nội.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 41

Các khối diễu hành trên các tuyến phố Thủ đô.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 42

Các đơn vị quân đội diễu hành qua khu vực Cửa Nam trong sáng 2/9/1975.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 43

Nhân dân Thủ đô chào đón các đơn vị quân đội diễu hành trong sáng 2/9/1975.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 44

Các khối diễu hành trên các tuyến phố Thủ đô trong sáng 2/9/1975.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 45

Hàng vạn người dân đón chào các khối quần chúng diễu hành trên các tuyến phố Thủ đô trong ngày 2/9/1975.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 46

Khối quần chúng và nghề nghiệp diễu hành trên các tuyến phố chính của Thủ đô trong sáng 2/9/1975.

Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 - 47

Hàng vạn người dân Thủ đô đón chào các khối diễu hành trong sáng 2/9/1975.

Chuyên đề: 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
(Nguồn: vietnamplus)
Thêm thông tin
Bình luận
vtcnews.vn