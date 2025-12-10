Những điều cần lưu ý khi lắp thang máy trong nhà

(VTC News) -

Lắp thang máy trong nhà đang ngày càng phổ biến, đặc biệt ở các công trình nhà phố từ 4–7 tầng hoặc biệt thự cao cấp.

Lợi ích của việc lắp đặt thang máy trong nhà

Việc lắp thang máy trong nhà mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt đối với các gia đình sống trong nhà phố nhiều tầng.

Di chuyển thuận tiện

Lợi ích lớn nhất của việc lắp thang máy trong nhà là di chuyển giữa các tầng trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Với những gia đình có người già, trẻ nhỏ, việc lắp thang máy giúp hạn chế tai nạn đáng tiếc như va đập tay vịn, trượt ngã cầu thang...

Vận chuyển đồ đạc nhanh chóng

Thang máy là "trợ thủ đắc lực" trong việc vận chuyển đồ từ tầng thấp lên tầng cao hoặc ngược lại. Qua đó, giúp hạn chế chấn thương, tiết kiệm công sức và thời gian vận chuyển.

Tăng giá trị bất động sản

Việc lắp thang máy góp phần làm tăng tính tiện nghi và hiện đại, giúp không gian sống trở nên sang trọng và chuyên nghiệp hơn.

Ngoài ra, thang máy còn giúp tăng giá trị bất động sản, khiến ngôi nhà trở nên hấp dẫn hơn khi bán hoặc cho thuê.

Lưu ý quan trọng khi lắp thang máy trong nhà

Vị trí lắp đặt

Vị trí lắp đặt là yếu tố quan trọng hàng đầu khi lắp thang máy trong nhà. Gia chủ nên chọn vị trí trung tâm, dễ tiếp cận như giữa cầu thang bộ, cạnh giếng trời hoặc góc phòng khách.

Việc xác định vị trí hợp lý không chỉ đảm bảo thẩm mỹ mà còn tránh tình trạng phải phá dỡ kết cấu, gây tốn kém chi phí xây dựng. Với những ngôi nhà đã hoàn thiện phần thô, cần khảo sát kỹ kết cấu và đường điện để tránh ảnh hưởng đến dầm, sàn.

Kích thước hố thang và tải trọng

Tùy nhu cầu sử dụng, gia đình có thể chọn thang máy tải trọng 250–450 kg, phù hợp từ 3–6 người. Hố thang phải được xây đúng tiêu chuẩn về chiều sâu, chiều cao phòng máy hoặc không phòng máy (tùy loại thang).

Sai số trong quá trình thi công hố thang có thể dẫn đến rung lắc hoặc kẹt cabin khi vận hành. Vì vậy, chủ nhà nên phối hợp chặt chẽ giữa đội xây dựng và đơn vị cung cấp thang máy để đảm bảo thông số chuẩn xác.

Hệ thống điện và tiêu chuẩn an toàn

Thang máy cần có nguồn điện 3 pha ổn định; nếu khu vực chỉ có điện 1 pha, phải lắp thêm biến áp chuyên dụng.

Ngoài ra, thang máy gia đình bắt buộc phải có các thiết bị an toàn như phanh điện từ, cảm biến cửa, báo quá tải, hệ thống cứu hộ tự động khi mất điện.

Đơn vị cung cấp thang máy uy tín

Nên lựa chọn đơn vị cung cấp thang máy uy tín cùng dịch vụ lắp đặt đảm bảo chất lượng cao. Thang máy phải được kiểm định bởi đơn vị có chứng nhận, bảo đảm cabin, ray dẫn hướng, cáp kéo, hệ thống điện đạt tiêu chuẩn. Sau khi vượt qua kiểm định, thang mới được phép đưa vào sử dụng.