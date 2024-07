Những điều cần lưu ý khi đi xe máy dưới trời nắng

(VTC News) -

Ngoài ra, việc di chuyển liên tục ở ngoài đường dưới nắng nóng bỏng rát còn gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia giao thông. Dưới đây là một vài lời khuyên của các chuyên gia khi bắt buộc phải di chuyển bằng xe máy dưới trời nắng nóng.

Không dừng đột ngột ở bóng râm để chờ đèn đỏ

Việc dừng lại đột ngột ở bóng râm để tránh nắng khi dừng đèn đỏ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tai nạn. Khi xe trước dừng đột ngột thì những người lưu thông phía sau sẽ khó làm chủ được tình huống, dẫn đến việc va chạm giữa các xe với nhau.

Không để vật dụng dễ cháy trong cốp xe

Bật lửa, điện thoại, pin, sạc dự phòng...là những vật dễ gây cháy nổ khi tiếp xúc điều kiện nhiệt độ cao. Vì vậy, người dùng không nên để những vật dụng này trong cốp xe để hạn chế tối đa rủi ro gây cháy, nổ.

Không đi song song với xe tải

Trời nắng gắt, nhiều người điều khiển xe máy thường chạy song song với xe tải để “núp” bóng, tránh nắng. Điều này là vô cùng nguy hiểm vì xe tải vận hành trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ có nguy cơ bị nổ lốp, gây mất lái dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Lựa chọn khung giờ đi phù hợp

Thời điểm nắng nóng đạt đỉnh trong ngày thường được ghi nhận từ 11h - 15h. Lúc này, ánh nắng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất sẽ tạo ra lượng nhiệt cũng như tia UV nhiều nhất.

Do vậy, nếu không có việc quá gấp, tốt nhất, chỉ nên ra đường vào buổi sáng hoặc chiều tối để hạn chế tiếp xúc với mức nhiệt cao và tránh được các tác hại do tia UV gây ra.

Mặc đồ tránh nắng

Hạn chế đi xe máy vào lúc đỉnh điểm nắng nóng. (Ảnh minh họa: Báo Công thương).

Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, người đi xe máy bao giờ cũng có cảm giác “ngột thở” hoặc bỏng rát nếu thiếu đồ bảo hộ, bởi ánh nắng mặt trời không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn làm nguy hại cho làn da.

Vì vậy, hãy chủ động trang bị một số phụ kiện che chắn cơ thể như: trang phục chống nắng có độ dài và dày vừa phải, giày, găng tay, kính dâm… để tránh da bị thiêu đốt trực tiếp dưới ánh nắng và cũng tránh mất nước cho cơ thể.

Lưu ý, chống nắng là cần thiết nhưng cũng cần lưu ý không để đồ chống nắng ảnh hưởng đến sự an toàn. Ngoài ra, hãy bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da của mình khỏi tia cực tím.

Nghỉ ngơi và tiếp đủ nước

Việc di chuyển bằng xe máy sẽ đối diện với nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với ngồi trong ô tô. Lượng mồ hôi đổ ra khiến cơ thể người điều khiển nhanh mất nước. Do vậy, cần phải bù nhiều nước hơn so với bình thường.

Nên uống thêm những loại nước chứa nhiều muối khoáng để bù lại lượng muối đã mất khi ra nhiều mồ hôi. Nếu di chuyển đường dài, cũng có thể mang thêm bình nước dự trữ.

Bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt, nên dừng chân ở những nơi có bóng râm hoặc quán nước để hồi sức và uống bù lại lượng nước đã mất do toát mồ hôi.

Giống như cơ thể, cũng cần cho chiếc xe máy của mình được nghỉ, tránh tình trạng lốp hay động cơ hoạt động quá công suất.

Chăm sóc lốp xe

Nguyên nhân xe đi trong trời nắng dễ bị nổ lốp là do mặt đường nóng, cộng thêm quá trình biến dạng liên tục khi làm việc khiến nhiệt độ không khí trong lốp tăng cao. Khi áp suất vượt quá mức cho phép thì lốp dễ bị phình hoặc nổ.

Nhằm hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến lốp trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, bạn nên dành thời gian kiểm tra lốp thường xuyên.

Không nên bơm lốp quá căng khi điều khiển xe trong thời tiết nắng nóng. Nhiệt độ cao, lốp ma sát với mặt đường, áp suất trong lốp tăng dẫn đến xe bị nổ lốp. Nếu kiểm tra bằng mắt thường thấy lốp quá căng hãy tìm cách giảm áp suất lốp bằng cách xì bớt hơi cho lốp non đi.