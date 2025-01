Những bộ phận trên ô tô dễ hỏng vào mùa hanh khô

(VTC News) -

Vào những ngày thời tiết khô hanh, một số bộ phận trên ô tô bị khô, cứng. Nếu không được bảo dưỡng, các bộ phận này sẽ bị hỏng, dẫn đến tốn chi phí thay thế.

Gioăng cao su bao quanh cửa xe

Gioăng cao su bao quanh viền cửa xe, ghế da thường dễ rạn nứt, hư hại trong thời tiết hanh khô. Tình trạng này làm giảm khả năng cách âm và chống nước, đồng thời giảm hiệu quả đóng, mở cửa xe.

Trên thị trường hiện có nhiều loại dung dịch bảo dưỡng gioăng cao su, giúp duy trì độ mềm và đàn hồi. Người dùng có thể xịt dung dịch bảo dưỡng vào giăng cao su định kỳ sau khoảng 3 tháng. Dung dịch này không chỉ bảo vệ cao su mà còn an toàn với bề mặt sơn hay mạ crom.

Gioăng cao su bao quanh cửa xe là bộ phận dễ bị nứt trong mùa hanh khô. (Ảnh minh họa)

Để tiết kiệm chi phí, chủ xe có thể dùng các nguyên liệu có sẵn như giấm chua hoặc banking soda để lau chùi bằng khăn mềm. Sau khoảng 15 phút lau lại bằng nước ấm.

Ghế da và chi tiết bọc da

Ghế da và các chi tiết bọc da cũng dễ bị ảnh hưởng trong điều kiện thời tiết hanh khô. Khi độ ẩm không khí giản, da sẽ mất đi độ ẩm tự nhiên, dẫn đến khô cứng và nứt.

Để bảo vệ ghế da, chủ xe có thể dùng các loại dung dịch dưỡng da chuyên nghiệp, giúp duy trì độ mềm cho bề mặt da. Ngoài ra, có thể dùng baking soda hoặc javen pha loãng. Sau khi lau chùi, dùng khăn mềm nhúng nước ấm lau sạch để giữ độ ẩm cần thiết cho ghế da.

Hệ thống cần gạt

Vào mùa hanh khô, lưỡi gạt mưa dễ bị khô nứt do được làm bằng bằng cao su. Ngoài ra, do cần gạt phải chịu lực ma sát và tác động của môi trường thường xuyên, dẫn tới nhanh bị hao mòn. Do vậy, chủ xe nên thay cần gạt mưa sau 12 - 18 tháng.

Bề mặt sơn và chi tiết mạ crom

Không khí khô hanh kết hợp ánh nắng gay gắt khiến bề mặt sơn xe và các chi tiết mạ crom bị ảnh hưởng. Lớp bụi bám dày do không khí khô hanh và ánh nắng có thể tăng khả năng oxy hóa, ăn mòn bề mặt kim loại.

Để duy trì độ sáng bóng cho bề mặt sơn và các chi tiết mạ crom, nên rửa xe thường xuyên. Sau khi rửa xe, nên phủ lớp sáp bảo vệ lên bề mặt sơn và crom, ngăn ngừa tác động của bụi bẩn và ánh nắng.