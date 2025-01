Những 'bé Na' đang hot nhất cuộc đua linh vật rắn Tết Ất Tỵ 2025

Mô hình linh vật rắn oai hùng này đang được lắp đặt tại Phú Yên. Chú rắn có tư thế cuộn mình uyển chuyển, đôi mắt sáng rực, thể hiện sự can trường và khôn ngoan - những phẩm chất thường được liên kết với "xà vương". (Ảnh: When In Vietnam)