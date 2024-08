Nhựa Việt Pháp đánh dấu bước tiến mới với tấm ốp than tre

(VTC News) -

Vài năm trở lại đây tấm ốp than tre “làm mưa làm gió” trong ngành vật liệu xây dựng nội thất, điều đã khiến dòng vật liệu này trở nên nổi trội hơn bao giờ hết đó chính là nhờ các ưu điểm cũng như là tính thẩm mỹ tuyệt vời của nó. Khái niệm về tấm ốp than tre đang dần phổ biến và được dự đoán sẽ là dòng sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường trong nhiều năm tới.

Là một đơn vị sản xuất lâu năm, Nhựa Việt Pháp có đầy đủ khả năng về công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nhất để nghiên cứu và tung ra thị trường hàng loạt mẫu tấm ốp than tre ấn tượng, thêm vào hệ sinh thái của Nhựa Việt Pháp một sản phẩm mới chất lượng và cao cấp.

Lý do tấm ốp than tre được đánh giá cao

Tấm ốp đa năng sợi than tre hay tấm ốp than tre là dòng vật liệu được các chủ đầu tư, kiến trúc sư “ săn đón ” trong những năm gần đây. Lý do nào khiến sản phẩm này được đánh giá cao như vậy?

Trước hết cần nói đến những ưu điểm vượt trội của dòng vật liệu thế hệ mới này. Tấm ốp than tre có khả năng chống nước rất tốt, không chỉ vậy còn chống mối mọt, chống cong vênh hiệu quả, điều mà tấm ốp gỗ truyền thống không làm được.

Cũng giống như tên gọi của sản phẩm, nguyên liệu chính để tạo nên tấm ốp đa năng sợi than tre là bột than tre kết hợp với bột gỗ cùng một số phụ gia an toàn. Đặc biệt sản phẩm này không chứa Formaldehyde nên an toàn với sức khỏe con người. Một ưu điểm độc nhất của tấm ốp đa năng sợi than tre đó chính là khả năng diệt khuẩn, với thành phần sợi tre có chứa chất diệp lục và đồng natri giúp hiệu quả diệt khuẩn của sợi than tre lên đến 75%.

Tấm ốp sợi than tre là một lựa chọn cao cấp, linh hoạt trong thiết kế. Sản phẩm mang đến giải pháp đa năng, đồng thời thể hiện sự hiện đại, sang trọng và phong cách của gia chủ. Ứng dụng trong nhiều loại công trình khác nhau, từ nhà ở đến các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và cả các dự án thương mại. Bên cạnh đó Tấm ốp than tre được cho là “đa di năng” khi có thể uốn cong, soi góc, gấp góc và ốp mọi góc công trình với tính năng vô cùng linh hoạt.

Tấm ốp than tre Nhựa Việt Pháp có gì khác biệt?

Sở hữu hệ sinh thái gỗ nhựa vô cùng đa dạng, nhà sản xuất Nhựa Việt Pháp đánh dấu bước tiến mới trong việc sản xuất và cung cấp các dòng tấm ốp than tre cao cấp. Vậy tấm ốp than tre Nhựa Việt Pháp có gì đặc biệt và nổi trội?

Đầu tiên, tấm ốp than tre Việt Pháp gồm có 7 lớp cấu trúc với các chức năng riêng biệt. Các thành phần đều thuộc loại cao cấp, lớp cốt sợi than tre được tạo nên bởi bột tre cùng các hạt nhựa nguyên sinh có khả năng chống chịu nước tuyệt đối.

Lớp WPVC giúp gia tăng độ cứng và độ nhẵn mịn, lớp keo PUR có độ bám dính tuyệt vời, an toàn với sức khỏe. Thêm vào đó là lớp chống xước, lớp màng bảo vệ giúp cho lớp film giữ được bề mặt đẹp, hạn chế bị tác động gây giảm tính thẩm mỹ.

Thứ hai, Nhựa Việt Pháp xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đồng bộ. Tấm ốp than tre có màu phim “tông xuyệt tông” cùng với màu cửa gỗ nhựa và màu tấm ốp gỗ nhựa, từ đó tạo nên một giải pháp hoàn hảo cho sự kết hợp của các dòng sản phẩm khác nhau.

Thứ ba, tấm ốp than tre Việt Pháp sử dụng lớp Film cao cấp, dày dặn với các hoạ tiết chân thật như: vân đá, vân gỗ, vân vải, tráng gương, kim loại, giả da, sóng bạc,... Màu Film đẹp mắt và phù hợp với mọi phong cách nội thất.

Thứ tư, cốt than tre được sản xuất bởi công nghệ hiện đại cùng nguyên liệu chất lượng cao, được chọn lựa kỹ càng từ đầu vào đến đầu ra. Kết cấu vô cùng bền bỉ và chắc chắn, từ đó giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm.

Thứ năm, sử dụng công nghệ dán keo nóng PUR hiện đại, đây là dòng keo sạch, chất lượng cao, có khả năng tăng độ bám dính đến mức tối đa, không chứa Formaldehyde an toàn với sức khỏe con người.

Thứ sáu, Nhựa Việt Pháp có nhà máy sản xuất quy mô lớn tạo khả năng cung ứng cao. Có đầy đủ các chứng chỉ thử nghiệm cùng các bản test để phục vụ cho những công trình lớn đòi hỏi nhiều yêu cầu khắt khe.

Trong thời gian tới, tấm ốp than tre Nhựa Việt Pháp hứa hẹn sẽ là một sản phẩm uy tín mang lại cho người dùng những giải pháp thi công hấp dẫn và tiết kiệm chi phí, đồng thời tạo ra nhiều giá trị hơn cho các công trình nội thất.