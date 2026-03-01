Nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí truy đuổi làm 2 người thương vong

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 9 bị can. (Ảnh: C.A)

Trước đó, tối 6/6/2025 và rạng sáng 7/6/2025, do mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác, nhóm 14 thanh thiếu niên gồm: Trần Hoàng Vũ (SN 2009, trú xã Duy Nghĩa), Nguyễn Văn Thạch (SN 2009, trú xã Nam Phước), Lê Viết Vĩnh (SN 2008, trú phường An Thắng), Nguyễn Anh Quân (SN 2008, trú xã Tam Mỹ), Lê Viết Công Trình (SN 2007, trú phường An Thắng), Nguyễn Như Hoài Bắc (SN 2009, trú phường Điện Bàn), Nguyễn Văn Đạt (SN 2010, trú phường An Thắng), Hà Phước Ân (SN 2008, trú phường An Thắng), Bùi Nguyên Khải (SN 2009, trú phường Điện Bàn Bắc), Lê Đức Bảo Duy (SN 2009, trú phường An Thắng), Nguyễn Long Hoàng (SN 2008, trú xã Quế Phước), Nguyễn Văn Đoàn Khoa (SN 2008, trú phường Điện Bàn), Thân Văn Khoa (SN 2009, trú phường An Thắng, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt (SN 2008, trú tỉnh Lâm Đồng) đã tụ tập, chuẩn bị nhiều tuýp sắt, dao tự chế, súng bắn ná, vỏ chai bia để tìm “đối thủ” trả thù.

Nhóm này đã lái xe mô tô chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách qua nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực ngã tư giao giữa Quốc lộ 1A và đường Vành đai phía Tây (thuộc phường Hòa Xuân), cả nhóm phát hiện N.M.H. (SN 2008, trú phường Hòa Xuân) chở theo N.H.T.K. (SN 2008, trú phường Hòa Xuân).

Dù không có mâu thuẫn từ trước, các đối tượng vẫn truy đuổi, ép xe, dùng hung khí tấn công khiến xe của N.M.H. mất lái, lao lên lề đường và tông vào trụ biển báo. Cú tông mạnh khiến N.H.T.K. tử vong, N.M.H. bị thương tích 1%.

Tang vật bị thu giữ gồm nhiều tuýp sắt, dao tự chế, súng bắn ná, vỏ chai bia và xe mô tô liên quan.

Trong số 13 thanh thiếu niên bị khởi tố, Phòng Cảnh sát Hình sự đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 9 bị can, 4 bị can còn lại bị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 Công an thành phố trong vụ án khác. Riêng Trần Hoàng Vũ hiện bỏ trốn khỏi địa phương.