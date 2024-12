Nhóm người chi tiền tỷ đế trốn sang Mỹ lao động bị giữ lại ở sân bay

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Bùi Thị Thành (SN 1998), Nguyễn Ngọc Tuế (SN 1984, đều ở Nghệ An) và Trần Văn Hồng (SN 1974, ở Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an phát hiện 5 công dân Việt Nam sử dụng thị thực Mexico nghi giả với mục đích trốn sang Mỹ lao động. Ngày 11/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ tin báo trên và giải quyết nguồn tin tội phạm.

Quá trình điều tra xác định, do có nhu cầu xuất cảnh sang Mỹ để tìm việc làm, từ tháng 9/2023, 5 công dân trên đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian để liên hệ với Nguyễn Minh Lượng (SN 1999, ở Nghệ An), bị can Nguyễn Ngọc Tuế và Bùi Thị Thành (vợ Lượng) để thỏa thuận việc xuất cảnh sang Mexico bằng visa du lịch, sau đó vượt biên vào nước Mỹ lao động trái phép.

Ảnh minh họa.

Toàn bộ thủ tục do Lượng, Tuế và Thành chuẩn bị. Nhóm tội phạm thỏa thuận chi phí sang Mỹ từ 50.000 USD – 75.000 USD/người và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc từ 5.000 USD/người, 10.000 – 14.000 USD/người (tương đương 120 – 336 triệu đồng/người).

Theo thỏa thuận, khi các khách hàng đến được nước Mỹ thành công sẽ thanh toán số tiền còn lại. Tổng cộng, 5 cá nhân đã chuyển hơn 1,3 tỷ đồng cho nhóm trên.

Liên quan đến vụ án, cáo buộc cho rằng, bị can Trần Văn Hồng đảm nhận việc đặt vé máy bay xuất cảnh sang Mexico với chi phí hơn 500 triệu đồng. Thực tế, giá vé máy bay khứ hồi đi Mexico chỉ có 230 triệu đồng. Hồng thu lời bất chính hơn 224 triệu đồng.

Hồng cũng giúp sức cho Lượng, Tuế trong việc hướng dẫn khách cách vào cửa kiểm soát vé, kiểm tra an ninh, cách trả lời tại sân bay nếu được hỏi về lịch trình bay... nhằm mục đích qua mặt lực lượng chức năng tại sân bay. Tuy nhiên, khi nhóm 5 người mới đến sân bay thì đã bị phát hiện.

Ngoài ra, Lượng và Thành còn tổ chức cho anh N. trốn sang Mỹ lao động 2 lần; Tổ chức cho anh P. trốn sang Mỹ lao động 1 lần, đều xuất cảnh sang Philippines. Hai người lao động trên đều bị hãng hàng không từ chối chuyên chở tiếp sang nước thứ ba, buộc phải quay về nước.

Về trường hợp anh N., đầu tháng 9/2023, anh này được một người giới thiệu liên hệ với Lượng để tìm cách trốn sang Mỹ tìm việc. Lượng thỏa thuận đưa anh N. xuất cảnh sang Mỹ lao động với chi phí 50.000 USD, đặt cọc 13.000 USD.

Ngày 6/10/2023, Lượng chuyển cho anh này mã code vé và mã code visa. Tuy nhiên khi đến sân bay Bangkok – Thái Lan, nhân viên check in từ chối xuất vé vì visa không hợp lệ. Do không được đi tiếp nên Lượng đưa anh N. về Việt Nam ngày 14/10/2023 nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến ngày 24/11/2023, Lượng bố trí người đưa anh N. sang Philippines nhưng khi đến Dubai, hãng hàng không từ chối chuyên chở anh N. Ngày 8/12/2023, anh N. nhập vào đoàn 4 người khác và được Tuế bố trí đưa ra sân bay Nội Bài sang Mexico thì bị kiểm tra, tạm giữ.

Khoảng 6h ngày 10/12/2023, sau khi bị cơ quan công an phát hiện, Lượng thông báo cho cả nhóm biết việc 5 lao động không trốn sang Mỹ được. Lượng chỉ đạo Tuế và Thành xóa các tài khoản Telegram, Messenger và mọi dấu vết liên quan. Lượng đặt vé cho Tuế bay vào Sài Gòn, chỉ đạo Tuế đưa Thành đi trốn.

Đầu năm 2024, Tuế và Thành ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ lời khai, tài liệu có trong hồ sơ, công an xác định Nguyễn Minh Lượng là người trực tiếp tổ chức cho 5 lao động Việt Nam xuất cảnh bằng thị thực giả của Mexico. Do Lượng đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.