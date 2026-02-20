Nhóm côn đồ dùng dao, kiếm hành hung người khác

(VTC News) -

Công an phường Phú Xuân (TP Huế) vừa truy xét, làm rõ nhóm người có hành vi cố ý gây thương tích, gây mất an ninh trật tự tại địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 17/2 (mùng 1 Tết), nhóm người gồm Lê Cao Minh Nhật (SN 2007), Hoàng Trọng Thuận (SN 2006), Nguyễn Hải Triều (SN 2006), Huỳnh Ngọc Quý (SN 1999), Hoàng Trọng Hiền (SN 2008), Nguyễn Văn Hiếu Phi (SN 2005, cùng trú phường Phú Xuân, TP Huế); Trần Văn Quý (SN 2003, trú phường Thủy Xuân) và Hoàng Minh Nhật (SN 2006, trú phường Kim Long, cùng TP Huế) đi trên 3 xe máy, mang theo hung khí di chuyển trên đường Trần Nguyên Đán (phường Phú Xuân).

Nhóm người của Lê Cao Minh Nhật (trái) tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Khi đến khu vực trước một quán bida nằm trên đường Trần Nguyên Đán (phường Phú Xuân) do nhầm tưởng Nguyễn M.Q (SN 2009) là người từng gây sự với nhóm trên đường trước đó, nên Nhật dùng kiếm chém vào người Q. Tiếp đó, Thuận dùng dao đâm vào hông nạn nhân, khiến Q. bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm côn đồ trên nhanh chóng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân khẩn trương truy xét, xác minh các đối tượng liên quan, đưa về trụ sở làm việc để phục vụ điều tra.

Trước đó, đêm 15/2 rạng sáng 16/2 (29 Tết), một nhóm khoảng 3-4 thanh niên có hành vi lạng lách, nẹt pô xe trong ngõ xóm trên địa bàn phường Hòa Bình, TP Hải Phòng. Khi ông Vũ Văn Khương (SN 1975, tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở của phường Hoà Bình) ra nhắc nhở, liền bị nhóm côn đồ này xông vào hành hung dã man.

Đáng nói, dù ông Khương đã nằm gục xuống đường nhưng có đối tượng còn nhảy lên cao để vung cả hai chân vào vùng đầu của nạn nhân. Một số thanh niên côn đồ khác liên tục đấm, đá vào vùng mặt, đầu của ông Khương bất chấp việc có người can ngăn.

Vụ việc khiến ông Khương bị nhiều vết thương phần mềm trên cơ thể, chảy máu và phải nhập viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của cán bộ này đã ổn định, tỉnh táo, có thể giao tiếp bình thường và không còn nguy hiểm đến tính mạng.