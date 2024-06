Nhìn lại dự án Westgate của An Gia sau 1 năm bàn giao

(VTC News) -

Với quy mô khoảng 3,1 ha, khu phức hợp Westgate có 4 tòa tháp gồm Danube, Seine, Mekong và Thames với khoảng hơn 2.000 căn hộ, shophouse. Đây là dự án đầu tiên được An Gia triển khai tại khu vực Bình Chánh, TP.HCM. Trước đó, chủ đầu tư đã ra mắt thành công các dự án The Standard (Bình Dương), The Sóng (Vũng Tàu), Sky 89, River Panorama (Quận 7, TP.HCM)…

Nhờ bàn giao đúng tiến độ, Westgate đã đóng góp đến 90%, khoảng 3.531 tỷ đồng vào kế hoạch doanh thu của An Gia trong năm 2023 và sẽ ghi nhận toàn bộ doanh thu còn lại trong năm 2024.

Dự án được định vị ở phân khúc trung - khá, hướng đến người mua ở thực với mức giá vừa túi tiền cùng hệ thống tiện ích, dịch vụ hiện đại.

Hiện có khoảng hơn 1.500 hộ gia đình đã dọn về an cư tại Westgate và hình thành nhịp sống mới nơi đây.

Quản lý bởi Tokyu Nhật Bản, hơn 40 tiện ích theo mô hình “Live - Work - Learn - Play” tại Westgate đã đi vào hoạt động như hồ bơi tiêu chuẩn Olympics, sân tennis ngoài trời, phòng tập golf giả lập… đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, học tập và vui chơi của cư dân.

Con trẻ được thỏa sức vận động, sáng tạo và vui chơi, giải trí với các tiện ích trong nhà, ngoài trời.

Rạp chiếu phim ngoài trời “Aqua Cinema” là điểm đến thú vị, mới mẻ của cư dân Westgate mỗi dịp cuối tuần.

Loạt thương hiệu như WinMart, GS25, Ministop… và chuỗi các cửa hàng bán lẻ, nhà thuốc, siêu thị, spa, nhà hàng cũng chính thức có mặt và đi vào hoạt động.

Với lợi thế 5 mặt tiền trung tâm hành chính Bình Chánh, các shophouse Westgate có thể phục vụ trực tiếp khoảng 14.000 cư dân và khách địa phương.

Người mua chỉ cần thanh toán trước 30% để nhận bàn giao shophouse. Khoản còn lại, An Gia hỗ trợ thanh toán trong 24 tháng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn áp dụng chính sách cam kết thuê lại shophouse với tổng ưu đãi khoảng 1,5 tỷ đồng trong 36 tháng.

Hiện chủ đầu tư An Gia đang nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý để sớm bàn giao sổ hồng cho cư dân Westgate.