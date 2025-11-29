Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

(VTC News) -

Ngày 29/11, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026 với 6 hình thức: Xét tuyển thẳng; xét điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT); xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với điểm thi năng khiếu hoặc chứng chỉ quốc tế; xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.

Trong đó, phương thức xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị kết hợp điểm thi năng khiếu chỉ áp dụng với các ngành Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Thể chất và Huấn luyện Thể thao.

So với năm 2025, trường tiếp tục không xét học bạ và bỏ xét điểm hai kỳ thi riêng là V-SAT và HSA. Thay vào đó, trường thêm phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ quốc tế. Tiêu chí, tổ hợp xét tuyển chưa được công bố.

Năm 2025, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tuyển hơn 1.500 sinh viên. Điểm chuẩn trúng tuyển dao động từ 19,4 - 27,94.

Hai ngành Sư phạm Lịch sử (27,94 điểm) và Ngữ văn (27,92 điểm) có điểm đầu vào cao nhất, trong khi ngành Huấn luyện Thể thao có điểm chuẩn thấp nhất (19,4 điểm). Mức 27,94 điểm cũng là điểm đầu vào cao nhất toàn Đại học Thái Nguyên.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. (Ảnh: FBNT)

Trước đó, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố 6 phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Về xét học bạ (kết quả học tập THPT), năm nay trường chỉ áp dụng cho một số ngành như: Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Công nghệ Thông tin, Khoa học vật liệu, Quản lý thể dục thể thao, Việt Nam học, Giáo dục học và Kinh tế Chính trị (dự kiến).

Các ngành còn lại như Giáo dục tiểu học, Sư phạm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử-Địa lý, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Giáo dục quốc phòng - an ninh không xét học bạ.

Về xét điểm thi đánh giá năng lực, năm 2026, trường chỉ xét thí sinh tham dự kỳ thi độc lập năm 2026 do Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức và kỳ thi độc lập năm 2026 do Trường đại học Sư phạm TP. HCM tổ chức.

Ngoài ra, trường tiếp tục áp dụng các phương thức: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét điểm thi tốt nghiệp THPT và một số ngành đặc thù có thể xét kết hợp điểm thi năng khiếu.

Năm 2025, điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dao động từ 20,25 đến 28,52. Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn cao nhất với 28,52 điểm. Cao thứ 2 là ngành Sư phạm Lịch sử với 28,31 điểm và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý với 28,03 điểm. Nhiều ngành còn lại có điểm chuẩn từ 24 đến 26 điểm.