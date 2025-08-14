Nhiều trẻ gặp chấn thương ở khu vui chơi Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi

(VTC News) -

Những ngày qua, nhiều người dân Quảng Ngãi bày tỏ sự bức xúc trước việc phần lớn diện tích sân Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi bị chiếm dụng, rào chắn xung quanh để mở khu vui chơi trẻ em.

Bảng giá vé ở khu vui chơi Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Q.N)

Theo người dân địa phương, đơn vị tổ chức trò chơi thu phí khá cao, kể cả đối với phụ huynh không tham gia trò chơi. Điều đáng lo ngại nhất là khu vui chơi này được tổ chức sơ sài, thiếu an toàn và gây nguy hiểm cho trẻ em. Không ít trẻ đã bị gãy tay, gãy chân, chấn thương phần mềm.

Chị N.T.T.T.N. (trú phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết cách đây vài ngày, vợ chồng chị có đưa hai con (bé 4 tuổi và 6 tuổi) đến mua vé vào khu vui chơi tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi với giá 50.000 đồng/vé/người.

Lúc đầu, chị cứ nghĩ chỉ cần mua 2 vé cho 2 con để vào cổng, nhưng khi đến nơi, bảo vệ chỉ cho 2 con vào và nói rõ người lớn muốn vào thì phải mua vé tương tự với giá 50.000 đồng/vé/người.

“Vì 2 bé còn khá nhỏ, không an tâm để con tự chơi, trong khi khu vui chơi lại rất đông người và có nhiều trò nguy hiểm nên hai vợ chồng đành mua thêm 2 vé nữa để vào trông con”, chị N. nói.

Tương tự, cách đây 5 ngày, chị N.T.T.V. (trú phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) dẫn con đến khu vui chơi ở sân Nhà Văn hóa Lao động Quảng Ngãi. Vì không yên tâm để bé vào một mình nên chị V. đành phải mua thêm vé cho bản thân, tổng cộng 100.000 đồng/2 vé.

Phụ huynh bức xúc trước hoạt động của khu vui chơi tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi.

“Khi bé vừa vào chưa được bao lâu, chuẩn bị đi lên máng trượt khô thì bất ngờ bị một bé khác trượt từ trên xuống va trúng. Thấy bé đau đớn, ôm tay khóc, tôi vội đưa đến bệnh viện. Sau khi thăm khám, các bác sĩ thông báo bé bị gãy tay, phải chuyển ra Đà Nẵng”, chị V. kể và bày tỏ bức xúc, dù sự cố xảy ra có lỗi lớn từ đơn vị tổ chức trò chơi khi không đảm bảo an toàn, không có người hướng dẫn, nhưng gia đình chưa nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào.

Ngoài con chị V., không ít trường hợp khác cũng bị gãy chân hoặc gặp nhiều chấn thương khi tham gia trò chơi ở khu vui chơi Nhà Văn hóa Lao động Quảng Ngãi.

Ngày 14/8, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Quảng Ngãi (đơn vị quản lý Nhà Văn hóa Lao động Quảng Ngãi) cho biết, khu vui chơi ở sân nhà văn hóa được Liên đoàn Lao động Quảng Ngãi cho một đơn vị thuê lại mặt bằng để tổ chức khu vui chơi, thu phí. "Chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ thông tin phản ánh của người dân và sẽ có thông báo cụ thể vụ việc" - vị này thông tin thêm.